أسماء بنات مميزة تبدأ بحرف السين

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 يناير 2020 11:36 صباحاً - حرف السين من الأحرف التي تحب الأمهات اختيار أسماء صغيراتهن مبتدئة به؛ لأنه من الأحرف التي تشعر حين لفظها بأنها قريبة من القلب، ولذلك فقد اخترنا هذه المجموعة من الأسماء التي تبدأ بحرف السين... أسماء بنات بحرف السين سيفانا: المرأة الممشوقة القوام.

سولاف: ويعني الشلال. سجوى: هادئة وساكنة.

سلوة: رغد العيش. سيسبان: شجر جميل ينبت في الصيف ويزرع في البساتين لجمال منظره.

سيماء: إشارة أو علامة. سيمة: المعجزة.

سما: السمعة الطيبة. Advertisements سنا: الضوء.

سالي: الناجية والسليمة. سيرلي: المليئة بالحب والهيام.

سلنار: وهو الدلال. سونيتا: القائد المميز.

سبيرا: التصور والظن. سيفور: القصة أو السيرة.

سفانة: اللؤلؤة والريح الطيبة. سيلفيا: هي الفتاة المقيمة في الغابة.

سيلينا: ويعني القمر أو ضوء القمر. سيرين: هي الممتلئة والكاملة الشبع وهو اسم مركب.

سنا: الضوء اللامع والساطع وقد ورد في القرآن الكريم.

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