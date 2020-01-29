شكرا لقرائتكم خبر عن مش خم نوم.. اعرف سبب النعاس المستمر وعالج المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "انت خم نوم"، جملة نقولها دائما لمن يعانون من النعاس المستمر ولفترات طويلة، ولكن يجهل الكثيرون أن النعاس المستمر قد يكون دليلا على الإصابة ببعض الأمراض أو الإرهاق المستمر الذى أدى لعدم قدرة على التواصل أو التركيز، وقد يكون السبب نفسيا للهروب من الواقع، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فإن هناك أسباب مختلفة للإصابة بالنعاس المستمر ومنها:

أسباب النعاس المستمر:

1:قد يكون سبب النعاس المستمر هو عدم القدرة على النوم بشكل كافى اثناء فترة الليل وبالتالى يحتاج الجسم للنوم فى الفترة الصباحية.

2:الاصابة بالاكتئاب والتوتر والضغط النفسى من الاسباب التى تؤدى للنوم المستمر كوسيلة للهروب من الواقع.

3:الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب الشعور الدائم بالنعاس وخصوصا مضادات الهيستامين والمهدئات والحبوب، لذلك ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب المعالج.

4:فى الغالب تعانى السيدات الحوامل من النعاس المستمر وفى أوقات غريبة فى اليوم، وذلك نتيجة التغيرات الهرمونية التى تمر بها.

5:من يتعاطون المخدرات والمشروبات الكحولية أكثر عرضا للنعاس المستمر والارهاق الشديد.

6:السمنة المفرطة تسبب النعاس المستمر.

7: الاصابة ببعض أمراض الراس والجهاز العصبى مثل التصلب المتعدد ومرض باركنسون.

Advertisements

وقد يسبب ذلك مخاطر صحية عديدة ومنها ضعف الجهاز المناعى والتعرض للأمراض والفيروسات، كما إنه يسبب عدم التركيز والاصابة بالأمراض المزمنة.

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للتخلص من مشكلة النعاس المستمر وهى:

نصائح لعلاج مشكلة النعاس المستمر

1:ينصح بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى فهى تساعد على تجديد النشاط والحيوية وتجنب الاصابة بالضعف العام والنوم المستمر.

2:تجنب التدخين والمشروبات الكحولية ، فبغض النظر على اضرارها المعروفة على الصحة إلا انها تؤثر على النوم ايضا.

3:ينصح بتناول وجبات اليوم فى مواعيدها المضبوطة، حيث انها تعمل على تجديد النشاط والحيوية وتساعدك على ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ فى الصباح الباكر، كما ينصح بعدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة.

4:لا بد من النوم بعدد ساعات كافية لا تقل أو تزيد على 8 ساعات فى اليوم والاستيقاظ مبكرا، والبعد عن السهر والجلوس المستمر أمام شاشات التلفزيون والانترنت.

5: ينصح بعدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب، فهناك بعض الأدوية التى تسبب النعاس المستمر.