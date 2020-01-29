تعرف علي أهم علامات الإصابة بنزلات البرد عند الأطفال

يولد جميع الأطفال ولديهم بعض المناعة المكتسبة من الأم ضد الأمراض ومع ذلك، فإن نظام المناعة الجديد الخاص بالطفل تمامًا تستغرق وقتًا حتى تنضج تمامًا هذا يجعل الأطفال عرضة للعدوى الفيروسية، والتي تسبب نزلات البرد، هناك أكثر من 200 نوع من الفيروسات التى يمكن أن يسبب نزلات البرد، وفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday ، و لحسن الحظ ، فإن معظم نزلات البرد التي سيصاب بها الطفل ستساعد على زيادة مناعته ومع ذلك ، فإن أول نزلة برد يمكن أن تكون مخيفة للآباء والأمهات

يمكن للطفل أن يصاب بنزلة برد في أي عمر أو وقت من السنة، معظمهم يحصلون على ما لا يقل عن سبعة نزلات البرد قبل عيد ميلادهم الأول، إذا كان الطفل الصغير يختلط بالأطفال الأكبر سنًا ، فقد تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد.

نزلات البرد الشائعة في الأطفال حديثي الولادة ليست خطيرة ، ولكنها يمكن أن تتصاعد بسرعة إلى حالات مثل الالتهاب الرئوي أو المجموعة، يعد أي مرض يصيب طفلًا دون عمر شهرين أو ثلاثة أشهر سببًا للتعامل الفورى مع الطفل خاصة إذا كان يعاني من حمى.

أعراض نزلات البرد عند حديثى الولادة

سيلان الأنف أول دليل على أن الطفل قد أصيب بنزلة برد، وتشمل الأعراض الأخرى:

حمى، السعال وخاصة في الليل، العطس، انخفاض الشهية، صعوبة في الرضاعة ، احتقان الأنف، مشكلة في أو النوم

Advertisements

إذا كان المولود الجديد مصابًا بالأنفلونزا ، فقد تظهر عليه اعراض مثل قشعريرة وقيء وإسهال بالإضافة إلى أعراض البرد الشائعة، قد يكون لدى الطفل حديثى الولادة أعراض لا يمكن للأم رؤيتها ولا يمكن للطفل الاخبار بها ، بما في ذلك الصداع أو آلام العضلات أو الجسم أو التهاب الحلق.

يمكن أن يتقدم البرد إلى الالتهاب الرئوي بسرعة تشمل الأعراض:

قشعريرة برد، جلد ملتهب، التعرق، ارتفاع في درجة الحرارة، ألم في البطن أو حساسية، تفاقم السعال، التنفس السريع أو صعوبة التنفس

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم أسباب الالتهاب الرئوي

تعرف علي أهم علامات الإصابة بالسعال