للوقاية من "كورونا".. ابتعد عن المنتجات الحيوانية النيئة

حذَّر طبيب مصري من تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيداً، كما نصح الأمهات بغلي الألبان الحيوانية جيداً قبل إعطائها للأطفال، وكذلك التأكد من أن البيض كامل النضج، لحمايتهم من الإصابة الفيروسات ومنها فيروس كورونا الجديد.

وشدد الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، على الأمهات ممن لديهن أطفال أقل من عمر 5 سنوات بضرورة اتباع إجراءات الوقاية المشددة، وهي:

1. اتباع التدابير الصحية الوقائية (غسل الأيدي بانتظام واستخدام المواد المعقمة للأيدي).

2. منع الأطفال من الذهاب إلى المزارع الحيوانية أو حدائق الحيوان أو ملامسة الحيوانات خاصة المريضة.

3. عدم الاختلاط بحالات مريضة أو تظهر عليها أعراض الإعياء.

4. تجنب تناول اللحوم والمنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطهوة جيدا (اللحوم والبيض والألبان).

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5. التغذية الجيّدة لمنع نقل أي فيروسات ومن ضمنها فيروس كورونا.





وإذا كان الطفل يعاني أمراضا مناعية يجب زيادة الحرص وتناول فيتامينات بعد استشارة الطبيب.

وقال سليمان: "لم يعرف حتى الآن مصدر هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا، ولكن يعتقد على نطاق واسع أن مصدرها الحيوانات وتحوم الشبهات بشكل رئيسي حول الجمال".وذكر سليمان أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى الأطفال وهي:

1. ارتفاع درجة الحرارة.

2. السعال.

3. القيء.

4. التهاب حاد بالرئتين.

5. رشح وعطس.

6. ضيق في التنفس.

7. أعراض معوية مثل الإسهال.

ويوضح سليمان أن الإصابة بالفيروس قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي الشديد والفشل الرئوي والفشل الكلوي في بعض الحالات مثل حالات ضعف المناعة.

ويقول إن العلاج المتاح حتى الآن هو علاج تدعيمي وعلاج للأعراض مع الراحة التامة، وأحياناً يستدعي الأمر العلاج بالعناية المركزة.