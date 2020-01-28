والد ميغان يتّهم ابنته بالإساءة للملكة ويُعلن استعداده لمواجهتها في المحكمة

أكّد توماس ماركل، والد ميغان زوجة الأمير البريطاني هاري، الإثنين، أنه مستعد لمواجهة ابنته في المحكمة وأنه يرى أنها أساءت هي وزوجها للملكة إليزابيث بالتخلي فجأة عن مهامهما الملكية. واتفق دوق ودوقة ساسكس مع الملكة هذا الشهر على التوقف عن أي مهام توكل إليهما بموجب صفتهما الملكية بعد أن أعلنا بشكل مفاجئ عن رغبتهما في بدء "دور تقدمي جديد" وتحقيق الاستقلال المادي.

وقال ماركل، لبرنامج "جود مورنينج بريتين" على محطة "آي.تي.في": "أعتقد أنهما أساءا للملكة.. أعتقد أنهما أساءا للأسرة الملكية وهذا لا يصح... أنا محرج قليلا لأجلهما وأشعر بالأسى حقا من أجل الملكة... النأي عن الأسرة الملكية سيتسبب في مشكلات أكبر بكثير". وأضاف: "هذا القرار بالانفصال عن العائلة المالكة مربك للغاية.. لا أعتقد أن هناك من يفهم أو يستطيع معرفة كيف حدث ذلك أو لماذا.. الأمر ليس منطقيا".

وأجرى ماركل، الذي يعيش في المكسيك عددا من المقابلات التلفزيونية انتقد فيها ابنته وقال إن تلك المقابلات هي الوسيلة الوحيدة التي يمكنه بها التواصل معها، ولم تعلق ميغان علنا على الأمر، ولكن أصدقاء لها قالوا لمجلة بيبول العام الماضي إن والدها لم يحاول التواصل معها وإن سلوكياته تشعرها بالحزن الشديد، كما لم يحضر ماركل زفاف ميغان في 2018 بسبب مشكلات صحية وهو مبعد عنها منذ ذلك الحين وقال إنه لم يلتق أبدا بهاري ولا بحفيده آرتشي، ومن المحتمل أن يلتقي ماركل بابنته في المحكمة.

ورفعت ميغان دعوة ضد صحيفة "ميل أون صنداي" بسبب نشرها رسالة خاصة بعثت بها لوالدها وهو ما اعتبرته انتهاكا لحق الملكية الفكرية ولحقوق الإنسان. وتعتزم الصحيفة الاستعانة بشهادة الأب في تلك المعركة القانونية.

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وقال ماركل: "إذا وصل الأمر إلى لقائهم في المحكمة فهذا رائع.. على الأقل سيتسنى لي أخيرا رؤيتهم لكنني لا أريد مواجهة ولا شجارا"، مشيرا إلى أنه طلب من الصحيفة نشر الخطاب.

وأضاف أنه لا يعتقد أن ميغان واجهت تغطية صحفية تتسم بالعنصرية في بريطانيا وقال "لا أصدق ذلك"، وتابع قائلا: "أفتقد ابنتي حقا" مضيفا أنها حولته إلى "شبح" في إشارة لتعاملها كأنه ليس موجودا.

وتابع: "أحب ابنتي وبالتأكيد سأحب حفيدي وسأحب هاري إذا التقيته" لافتا إلى أن الأمير، السادس في ترتيب ولاية العرش، كان عليه أن يزوره ليطلب يد ابنته للزواج، ولدى سؤاله عما سيقوله الآن للأمير هاري قال: "كن رجلا وتعال لمقابلتي".

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