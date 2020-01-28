شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي حمية داش لتنظيم نسبة ضغط الدم ..الصحة السعودية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، تقرير حول حمية غذائية تساعد فى الحد من ارتفاع ضغط الدم ويطلق عليها النظام الغذائي "داش"، فهذا النوع من الأنظمة أثبتت العديد من الدراسات الطبية أنها لها دور كبير في الحد من ارتفاع نسبة ضغط الدم.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أنه يمكن خفض مستوى ضغط الدم بتناول الغذاء الصحي، وذلك وفقا لجميع الدراسات الطبية، كما أن ما يتم تناوله من طعام يؤثر في فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأشارت الوزارة عبرموقعها الرسمي، أن اتباع خطة للغذاء الصحي يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وانخفاضه وتنظيم نسبته بالدم، لذا من المهم اتباع نظام غذائي صحي للقلب من أجل التحكم في ضغط الدم، وتقليل خطرالإصابة بالنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

وقدمت الوزارة السعودية بعض المخاطر الصحية التي يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومنها أمراض القلب وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، وأيضا زيادة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

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وأكدت الوزارة أنه يمكن علي مريض ارتفاع ضغط الدم تناول أطعمة منخفضة الدهون، والكوليسترول، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع ضرورة تناول الخضراوات والفاكهة الغنية بالألياف.

وأوضحت الوزارة أن النظام الغذائي "داش" هو اختصار لجملة الحمية الغذائية للحد من ارتفاع ضغط الدم باللغة الإنجليزية، وهي: Dietary Approaches to Stop Hypertension.

وقدمت الوزرة أن التغذية الجيدة التي يطلق عليها "داش"، تكون غنية ببعض الأطعمة ومنها:

-​الاهتمام بتناول ​الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف، والحبوب الكاملة كالشوفان، ومنتجات الألبان قليلة الدسم لها دور كبيرة، وأيضا الدواجن، والأسماك منزوعة الجلد، مع ضرورة تناول المكسرات، والبقوليات، واللحوم الحمراء.