"كورونا" يقتل 80 ويصيب 2801.. والصين تمدد العطلة الرسمية

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 80 شخصا حتى صباح الإثنين، وسجلت الدولة التي تفشى منها المرض الغامض نحو 2744 إصابة، فضلا عن 57 حالة أخرى في 13 دولة؛ ليصبح الإجمالي 2801 مصاب.

وفي محاولة للسيطرة على الفيروس الذي يسبب التهابا رئويا حادا، مددت الصين عطلة رأس السنة القمرية؛ أملا في تأخير عودة ازدحام وسائل النقل إلى ذروته وتخفيض خطر انتقال العدوى.

وقررت بكين تمديد عطلة رأس السنة القمرية 3 أيام إضافية حتى 2 فبراير/شباط، لتأخير عودة مئات الملايين من العمال إلى المدن وخفض مخاطر انتشار المرض.

وأعلن جو تشانوانج، رئيس بلدية ووهان، الأحد، أن 5 ملايين شخص غادروا المدينة قبل رأس السنة الصينية 25 يناير/كانون الثاني.

وتوفي 24 شخصاً إضافياً في هوباي، عاصمة ووهان، لكن لم تسجل أي حالة وفاة نتيجة الفيروس خارج هذه المنطقة، وحاليا يوجد 56 مليون شخصاً معزولون عن العالم في هذه المقاطعة منذ 4 أيام؛ بسبب الإجراءات الهادفة لاحتواء المرض الذي خرج منها أواخر ديسمبر/كانون الأول.



قلق عالمي





أعلنت السلطات الصينية أن من بين المصابين رضيعا يبلغ من العمر 9 أشهر، مشيرة إلى تضاعف عدد حالات الاشتباه بإصابات خلال آخر 24 ساعة إلى نحو 6 آلاف شخص.

ويزيد هذا الرقم الكبير من خشية توسع انتشار المرض، خصوصاً أنه يمكن للفيروس أن ينتقل من شخص لآخر، دون ظهور أي عوارض على حامله، ووفقاً لمسؤولي قطاع الصحة في الصين.

وأعلنت عدة مدن كبرى شمال الصين مثل بكين وتيانجين وتشيان تعليق عمل خطوط الحافلات الطويلة التي تربطها بأجزاء أخرى في البلاد. وفي شرق الصين، اتخذت مقاطعة شاندونج التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة الإجراء نفسه.

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وفُرض ارتداء القناع الواقي في عدة مقاطعات خصوصاً في جوانجدونج الأكبر في البلاد من حيث عدد السكان (110 ملايين نسمة).

فيروس كورونا المستجد يثير موجة قلق عالمية، رغم تسجيل أعداد ضئيلة من المصابين خارج الصين.

بينما أعلنت مونغوليا إغلاق الحدود البرية مع الصين، ألغت فرنسا احتفالات كانت مقررة بمناسبة رأس السنة الصينية في باريس وبوردو، حيث سجلت 3 إصابات، وتعمل عدة دول على إجلاء مواطنيها من منطقة ووهان.

إجراءات إجلاء





مع وجود إصابات في دول أخرى، يزور تدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، الإثنين، العاصمة الصينية لبحث خطورة تفشي الفيروس، رغم تراجع المنظمة الأسبوع الماضي عن إعلان حالة "طوارئ عالمية".



وصل الفيروس إلى أوروبا وأستراليا وسجلت إصابة محتملة أيضاً في كندا، لكن لم تسجل أي وفاة حتى الآن خارج الصين.



وأعلنت الولايات المتحدة، التي سجلت فيها 5 إصابات مؤكدة، نيتها ترحيل طاقمها الدبلوماسي ومواطنيها العالقين في ووهان؛ إذ ترسل طائرة لإجلائهم الثلاثاء.

وتتواصل دول أخرى مع بكين لتنظيم عملية إجلاء مواطنيها.

وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أنييس بوزين أن بلادها ستنظم عملية إجلاء جوية مباشرة للمواطنين، وسيجري وضعهم في الحجر الصحي لأسبوعين.



