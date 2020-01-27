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129 عاما على تدشينها.. حديقة حيوان الجيزة أكبر مزار شعبي بمصر

الإثنين 27 يناير 2020

احتفت مصر، السبت، بذكري مرور 129 عاماً على افتتاح أكبر مزاراتها الشعبية، وهي "حديقة حيوان الجيزة"، التي بدأ إنشاؤها عام 1871، بأمر من الخديوي إسماعيل.



وتم الافتتاح رسمياً ٢٥ يناير/كانون الثاني ١٨٩١ في عهد الخديوي محمد توفيق نجل الخديوي إسماعيل، لتصبح أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات بأفريقيا.

تم تسميتها في البداية "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا"؛ حيث تخصصت وقتها في عرض الأزهار والنباتات المستوردة النادرة وغير الموجودة في الطبيعة المصرية، ثم بدأت في استقبال الحيوانات أيضاً، ليوجد بها ما يقرب من ٦ آلاف حيوان من ١٧٥ نوعاً من بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية.

المساحة الأساسية للحديقة كانت 50 فداناً، ثم فى عام 1938 تم إضافة جزء جديد لتزيد مساحة حديقة الحيوان إلى 80 فداناً، وهي تعد مزاراً أساسياً يجذب الأسر المصرية، لمشاهدة الحيوانات والتجول في المساحات الشاسعة.

وتشهد الحديقة في الوقت الحالي مشروع تطوير بتكلفة 400 مليون جنيه.

تضم الحديقة جداول مائية وكهوفاً بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة، كما تحتوي على متحف تم بناؤه في عام ١٩٠٦، يتضمن مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة، ويقدر عدد زوار الحديقة بنحو ٣ ملايين زائر سنوياً.

محطات رئيسية في تاريخها:

١٨٧١ تم البدء في إنشاء حديقة حيوان الجيزة.

١٨٦٧ بناء الجبلاية الملكية وجبلاية القلعة.

١٨٦٩ بناء جبلاية الشمعدان.

١٨٧٣، ١٨٧٥ بناء جبلاية الإبداع.

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١٨٩١ الافتتاح للجمهور في عهد الخديوي توفيق.

١٨٩٦ افتتاح بيت الدب، وتوجد بالحديقة ٦٥ نوعاً من الثدييات.

٦٥ نوعاً من الطيور، و٢٥ نوعاً من الزواحف.

١٨٩٨ تم افتتاح البيت الحكومي.

١٩٠١ افتتح بيت الفيل وبيت السباع.

١٩٠٩ أنشئت المكتبة العلمية.

عام ١٩١٠ أصبحت حديقة حيوان الجيزة تحت سلطة وزارة الزراعة.

١٩١١ تم افتتاح الكوبري المعلق.

١٩١٤ تم إنشاء المتحف الحيواني.

١٩٣٤ تم إنشاء جامعة القاهرة وطريق نهضة مصر، الذي فصل حديقة الأورمان عن حديقة الحيوان، مما أدى إلى إزالة العديد من النباتات.

كما تم إغلاق الحديقة على مدار تاريخها مرتين؛ الأولى في عام ١٩٩٨، والثانية في فبراير/شباط عام ٢٠٠٦، خوفاً على الحيوانات والطيور من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، لكن أعيد افتتاحها في ٢٤ أبريل/نيسان من العام نفسه.