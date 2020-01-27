تعرف علي أهم أضرار الفلفل الحار

الفلفل الحار أو ما يعرف بفلفل الكايين من أكثر أنواع الفلفل المفيدة لصحتك، كما يضفى نكهة مميزة ومذاق جيد إلى الطعام، ومن أبرز فوائد فلفل الكايين أنه يسهل عملية الهضم والدورة الدموية وفقدان الوزن ويزيل الصداع ويتحكم في عسر الهضم ويحافظ على صحة القلب، لكن عند الإفراط فى تناول الفلفل الحار يكون له أضرار قد لا تتوقعها، وفى هذا التقرير نتعرف على أضرار الفلفل الحار عند الإفراط فى تناوله، وفقا لموقع lybrate.

والفلفل الحريف يقدم قيمة غذائية عالية، حيث إنه مصدر غنى بمركب فيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين هـ وفيتامين ك، بالإضافة إلى ذلك يحتوى على كميات كبيرة من البوتاسيوم والكالسيوم والمنجنيز والألياف.

أضرار الفلفل الحار

أضرار الفلفل الحار تتوافق مع المقولة الشائعة من أن الإفراط في أى شىء جيد يأتى بنتيجة عكسية، لذا تناول كميات زائدة من الفلفل الحريف يمكن أن يسبب ما يلى:

- اضطرابات في الجهاز الهضمي (تهيج أو حرقان فى المعدة).

- كثير من مشاكل الجهاز التنفسي.

- تهيج في الجلد والعينين.

- تطوير حساسية من الفلفل الحار، إذا قمت بتطوير مثل هذه الحساسية يجب عليك الحد من استخدامها. يوصى أيضًا بالحد من تناوله خاصة خلال فصل الصيف، حيث يمكن أن يزيد حرارة جسمك بما يتجاوز قدرتك على الحفاظ على الحرارة.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم يمكن أن يسبب نزيف في الأنف.

- فوائد الفلفل الحار

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يعزز المناعة

يقاوم الجهاز المناعي القوي العدوى ويحافظ على صحة الجسم. غالبًا ما يتعرض الأشخاص الذين لديهم نظام مناعة ضعيفة للتخلص من مستويات الطاقة لديهم حتى عندما يتأثرون بحمى خفيفة أو صداع.

يحتوى فلفل الكايين على مستويات عالية من فيتامين A (بيتا كاروتين) الذى يعزز نظام المناعة ويمنع مسببات الأمراض من دخول جسمك ويمرضك.



يعزز الدورة الدموية

لتحقيق الأداء الأمثل لجسمك، الدورة الدموية الجيدة أمر حيوي، لا يسمح فلفل كايين بتخثر الدم مع تقدم العمر ويسهل تدفق الدم بشكل صحي.



يمنع احتقان الأنف

تكشف الدراسات أن المادة الكيميائية المسماة "كايين" في هذا الفلفل تحفز الإفرازات، مما يسهل خروج المخاط من الرئتين والأنف ، وبالتالي يقلل من احتمال الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

علاج التهاب المفاصل

يساعد الفلفل الحار فى مكافحة التهاب المفاصل، لأنه يحتوى على مادة "كايين" التى لديها القدرة على تهدئة آلام المفاصل.

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