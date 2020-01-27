دقيق اللوز وبودرة اللوز.. ما هو الفارق الرئيس بينهما؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتزايد الإقبال على منتجات اللوز التي من ضمنها حليب اللوز ودقيق اللوز وبودرة اللوز؛ لما تتسم به تلك المنتجات من تنوع وقيمة غذائية غاية في التميز.

ومع تزايد شعبية تلك المنتجات وبخاصة في محلات السوبر ماركت، ربما يتساءل البعض عن الفارق بين دقيق اللوز وبودرة اللوز؟، وهل يمكن استخدامهما بشكل تبادلي؟، وهو ما أجاب عنه باحثون بقولهم إن التفنن في استخدام تلك المكونات الغذائية التي من بينها دقيق اللوز وبودرة اللوز في المطبخ يمكن أن يعود بنفع كبير على صحتك وصحة عائلتك في نهاية المطاف؛ فالأبحاث المنشورة تؤكد على التركيبة الفريدة التي يشتمل عليها اللوز من فيتامينات ومعادن ومغذيات نباتية تساهم في الحد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب، وربما تزداد قيمة هذه المكونات إذا تمكنت ربة المنزل من خلطها بطريقة تكون شهية ولذيذة بالفعل.

ما هو دقيق اللوز بالضبط؟

تقول ريما كلينر، خبيرة التغذية ومؤسسة أحد مراكز التغذية الخاصة، إن دقيق اللوز عبارة عن لوز مطحون بشكل ناعم تماما، وهو ما يعني أن اللوز قد تم غليه لإزالة القشرة بسهولة. وبمجرد أن يتم غلي وتقشير حبات اللوز، يتم بعدها طحنها في خلاط أو معالج طعام حتى الوصول لقوام مسحوق ناعم يشبه الدقيق. وقال الباحثون إن مقدار ربع كوب من دقيق اللوز يحتوي فعليا على المكونات الآتية:

- سعرات حرارية : 170

- دهون: 5 غرامات

- دهون مشبعة: 1 غرام

- بروتين: 6 غرامات

- كربوهيدرات: 6 غرامات

- ألياف: 2 غرام

- سكر: 1 غرام

- صوديوم: 9 غرامات

- كالسيوم: 66 غراما

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- حديد: 1 ملي غرام

- بوتاسيوم: 190 مليغراما

ما هي بودرة اللوز بالضبط ؟

وتشير كلينر إلى أن البودرة تختلف اختلافا كبيرا عن دقيق اللوز من حيث الشكل والمظهر؛ لأنها ترتكز على لوز خام غير مقشر مطحون مع قشرته الخارجية، وهو ما يجعل قوامها أكثر خشونة وتفتتا مقارنة بدقيق اللوز. ورغم تطابق البودرة مع الدقيق من حيث القيمة الغذائية، إلا أن الاختلاف الرئيس بينهما يتمثل في الحجم والكتلة.

إذن، متى يجب استخدام دقيق اللوز؟

يوصى باستخدامه في الوصفات التي يحظى فيها الشكل النهائي بأهمية كبرى، مثل البسكويت.

ومتى يمكن استخدام بودرة اللوز؟

نتيجة لأن قوامها يعتبر أكثر خشونة وتفتتا، فمن الممكن استخدام البودرة كفتات خبز رائع خال من الغلوتين لتغطية السمك، الدجاج وما هو أكثر من ذلك، كما يوصى باستخدامها مع نوعية الأطباق المالحة التي يمكن أن تخفي أي مرارة محتملة.

متى يمكن استخدام دقيق اللوز وبودرة اللوز بشكل تبادلي؟

ما لم تكوني مكترثة بشأن المظهر المثالي لما تتناولينه، فيمكنك استخدام أي منهما في معظم الوصفات، لاسيما الكعك والخبز السريع.