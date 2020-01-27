شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على معاناتك من القدم المسطحة أو الفلات فوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفلات فوت أو القدم المسطحة من المشاكل الشائعة في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، ويمكن أن تصبح طبيعية حتى عمر ال 10 سنوات، ولكنها قد تستمر مع بعض الأشخاص طوال حياتهم، قد تكون القدم المسطحة مرنة أو صلبة، فى هذا التقرير نتعرف على الفلات فوت وأعراضها وعلاجها، وفقا لموقعdrugs.





علامات وأعراض القدم المسطحة أو الفلات فوت -باطن قدميك تصبح مسطحة على الأرض عند الوقوف.

- أصابع قدميك أو كعبك تشير للخارج وأنت تمشي.

-يؤدي وتر العرقوب الضيق إلى رفع الكعبين عن الأرض وأنت تمشي.

-مشاكل القدم مثل الورم.

-ألم في كعبك أو القوس الذي يكون أسوأ عندما تحرك قدمك.

-ألم في الظهر أو الفخذ أو الركبة.

-تورم في الجزء الداخلي من الكاحل. عوامل خطر تؤدي إلى الفلات فوت -تاريخ عائلي من القدم المسطح. -إصابة في القدم أو الكاحل أو الكعب.

-البدانة.

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-مرض مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض السكري.





تشخيص وعلاج القدم المسطحةسيقوم طبيبك بفحص قدميك وساقيك، سوف يسأل عن الأعراض الخاصة بك ومتى بدأت.

-سوف يسأل عما إذا كنت قد أصبت بالقدم المسطحة عند الطفولة، أخبره إذا كان لديك إصابة في القدم أو الساق في الآونة الأخيرة.

-قد يطلب منك الوقوف مع قدميك على الأرض، ثم على أطراف أصابعك.

قد يراقبك أيضًا وأنت تمشي لترى كيف تصطف قدميك.

قد تظهر صور الأشعة السينية مدى شدة القدم المسطحة وتساعد في توجيه العلاج إذا لزم الأمر.

قد تكون هناك حاجة للعلاج فقط إذا كان لديك أعراض مثل الألم.

يمكن أن يعلمك المعالج الفيزيائي كيفية منع الإفراط في استخدام العضلات والأوتار في الساقين والقدمين.

يمكنه أيضًا أن يعلمك التمارين لتمتد الأوتار الضيقة في كعبك، قد تكون الامتدادات هي العلاج الوحيد الذي تحتاجه.

قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية إذا لم تنجح العلاجات الأخرى.

قد تحتاج إلى إصلاح مشكلة في العظام أو الأوتار.