تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الأوزي بلحم الخروف

المقادير

- للحم :

لحم كتف الخروف : نصف كيلو (مخلي من العظم، مُقطَّع)

البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مُقطَّع إلى شرائح)

ملح : حسب الرغبة

هيل : ملعقة صغيرة (مطحون)

القرفة : عود

- للأرز :

زيت دوار الشمس : ملعقة كبيرة

أرز بسمتي : 2 كوب (منقوع في الماء لنصف ساعة)

البازيلاء : كوب

الكركم : نصف ملعقة صغيرة

الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

الماء : 4 اكواب

الطريقة:

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للحم: تُغمر قدر عميقة بالماء، وتوضع على نار عالية، ثمَّ يُضاف اللحم، والبصل، والملح، والهيل، والقرفة. يُطهى اللحم على النار لنحو ساعتين، وعند ملاحظة نضوجه، يُصفَّى المرق، مع الاحتفاظ به.

للأرز: يُضاف زيت دوار الشمس إلى قدر على النار، فيُضاف الأرز بعد تصفيته من الماء، واللحم المطهي، والبازلاء، والكركم، والزعفران، والماء. تُغطَّى القدر، وتُطهى المكوِّنات على نارٍ هادئةٍ، وذلك حتَّى يجفَّ الماء.

طريقة التقديم: يُزيَّن الطبق بالمكسَّرات المرغوبة.

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