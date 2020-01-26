تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكيكة الحلزونية

القاهرة - لايف ستايل المقادير

- طحين : كوب ونصف

- سكر : نصف كوب

- لبن زبادي : نصف كوب

- الزيت : نصف كوب

- البيض : 2 حبة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- جبن كريمي : علبة (طري)

- شيرة : كوب

- لوز : ملعقة كبيرة (كامل غير محمص) الطريقة:

اخفقي السكر والبيض والزيت بالخفاقة الكهربائية لمدة 5 دقائق حتى يصبح الخليط هشاً.

أضيفي البيض واللبن الزبادي واخفقي جيداً.

اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج باودر.

أضيفي مزيج خليط الطحين لمزيج والبيض والسكر والزيت واخفقي جيداً حتى تتجانس المكونات.

جهزي صينية مدورة وادهنيها بالقليل من الزيت ورشة طحين.

أضيفي مزيج الكيك للصينية المجهزة.

ضعي الجبن الكريمي في كيس الحلواني ووزعي الجبن على وجه الكيك على شكل حلزوني دائري ووزعي اللوز على أطراف الكيك.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة أو حتى تنضج.

ازيلي الكيك من الفرن وصبي القطر البارد فوق الكيك وهو ساخن.

اتركيها لتبرد قليلاً ثم قطعيها وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك هش بالجبن الكريمي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الكعك السوري بالحليب

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