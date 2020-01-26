كورونا الجديد.. سبب التسمية وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "كورونا" كلمة لاتينية تعني الهالة أو التاج وهو الشكل الذي يبدو عليه الفيروس إذا ما تمت رؤيته تحت المجهر.

طرق الوقاية تجنب الأماكن المزدحمة ارتداء الماسك الواقي في الزحام عدم مخالطة أشخاص مصابين بالسعال والرشح النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون الطهي الجيد للأطعمة التوجه إلى مستشفى حال ظهور الأعراض (حمى – سعال – ضيق في التنفس).