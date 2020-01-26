- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الألمانيةالأحد 2020/1/26 11:53 ص بتوقيت أبوظبي
الفيروس الجديد يصيب 3 أشخاص في كوريا حتى الآن
أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، عن تسجيل ثالث حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد لرجل كان يقيم في مدينة ووهان الصينية وعاد الإثنين إلى سيئول.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قولها إنه ثبت إصابة شخص يبلغ من العمر 54 عاما بالفيروس الجديد الذي أودى بحياة 56 شخصا في الصين حتى الآن، موضحة وضعه في الحجر الصحي بعد الإبلاغ عن ظهور أعراض المرض عليه السبت.
كانت كوريا الجنوبية أعلنت الأسبوع الماضي تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي يسبب مرضا يشبه الالتهاب الرئوي.
بينما حث مون جاي، الرئيس الكوري الجنوبي، المواطنين على منح ثقتهم للحكومة وعدم الشعور بالقلق المفرط، بعد الإعلان عن ثالث إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد.
وقال هان جونج وو، نائب المتحدث باسم المكتب الرئاسي، إن الرئيس الكوري الجنوبي وجه رسالة للشعب الكوري الجنوبي بعد الإعلان عن ثالث إصابة مؤكدة بالفيروس، مشددا على أن الحكومة تبذل كل الجهود اللازمة بالتعاون مع السلطات المحلية.
وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي، في رسالته، أن الحكومة تدير نظام الاستجابة لحالات الطوارئ على مدار 24 ساعة، مشددا على ضرورة منع تدفق المرضى في مرحلة الحجر الصحي، ونشر الحجر الصحي الشامل في المطارات والموانئ.
وصرح جونج وو بأن الرئيس الكوري الجنوبي أجرى مكالمات هاتفية مع مدير المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ومدير المركز الطبي الوطني جونج كي-هيون، تلقى خلالها تقارير حول التعامل مع فيروس كورونا الجديد، وأعطى تعليمات ذات صلة.
كانت هذه تفاصيل خبر كوريا الجنوبية تسجل ثالث إصابة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.