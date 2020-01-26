شكرا لقرائتكم خبر عن علامات الإصابة بـ السعال الديكى وطرق علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

السعال الديكى من الأمراض الشائعة التى تصيب الجهاز التنفسى وتسبب السعال المستمر والتعب والارهاق الشديد، حيث يسببها نوع من البكتيريا وفى بعض الأحيان يكون السعال الديكى ناتج عن الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا مما يتطور الامر الى الاصابة بالسعال الديكى المزمن، وحسب ما ذكره موقعmayoclinic فأن هناك بعض العلامات التى تظهر على المريض وتدل على إصابته بالسعال الديكى وهى..

علامات الاصابة بالسعال الديكى:

1:الاصابة برشح شديد مع عدم القدرة على التنفس.

2:احتقان والتهاب بالأنف.

3:احمرار شديد فى العين.

4:ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.

5:سعال مستمر ومزمن.

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6: ألم فى العضلات والمفاصل.

تزداد الأعراض مع مرور الوقت مما يسبب الغثيان الشديد والشعور بالتعب والارهاق وعدم القدرة على الحركة والتنفس.

وفى حالة الإصابة بالسعال الديكى ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب لإجراء الفحوصات وتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة، مع اتباع بعض النصائح التى تساعد فى العلاج وهى:

1:ينصح مرضى السعال الديكى بالتزام الراحة والاسترخاء وعدم بذل مجهود حتى لا يزداد السعال والألم.

2:الاكثار من تناول السوائل الدافئة ومنها الينسون والنعناع والزنجبيل، حيث تحتوى هذه الاعشاب على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

3:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول شوربة الدجاج تعزز صحة الجهاز المناعى وتعالج نزلات البرد والأنفلونزا والسعال الديكى، حيث انها تحتوى على نسبة كبيرة من الخصائص التى تعزز صحة الجسم.

4:الاكثار من تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجسم وتساعد فى علاج نزلات البرد والانفلونزا.

5:الاهتمام بالنظافة الشخصية وخصوصا غسل اليدين بالمياه والمواد المطهرة وذلك للقضاء على الفيروسات والعدوى.

6:ينصح بعدم الخروج فى الهواء الشديد وإذا كان الأمر ضرورى لا بد من وضع كمامة على الفم وتجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة التى تنتشر فيها الفيروسات والعدوى.