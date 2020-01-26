كورونا الجديد.. 36 إصابة في 12 دولة خارج الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حالة من الفزع يعيشها العالم بعد ظهور مرض "كورونا الجديد"، وانتشاره بشدة في الصين، إذ أعلنت، السبت، عن وفاة 41 شخصا وإصابة أكثر من 1300، بهذا الفيروس.

وما ضاعف من حالة القلق العالمي، هو ظهور العديد من الإصابات بهذا الفيروس في العديد من الدول خارج الصين، بلغت 36 إصابة في 12 دولة.

ومن خلال الإنفوجراف التالي نستعرض الدول التي أعلنت عن حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد خارج الصين.



