حليق الرأس وله شارب.. حقيقة المظهر الجديد لكريستيانو رونالدو

داعبت بعض الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي ولاعب ريال مدريد الإسباني السابق، من خلال نشر صورة تخيلية له بشارب وحليق الرأس.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صورة نشرتها صفحة "كريستيانو رونالدو لافرز" الجماهيرية عبر حسابها الرسمي بموقع "أنستقرام" للتواصل الاجتماعي للدون وهو بشارب وحليق الرأس يرتدي قميص البرتغال.

وتساءلت الصحيفة الإسبانية في تعليقها على الخبر: "هل تخيلت من قبل أن ترى كريستيانو رونالدو بشارب على وجهه وبدون شعر؟".

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وواصلت: "هو أمر يصعب تخيله، لأننا لم نره من قبل هكذا، ولكن هذا بات ممكنا الآن"، - تقصد من خلال الصورة المصطنعة - .

واشتهر كريستيانو بتغيير مظهره بين الحين والآخر وبالأخص شعره، حيث تارة يصبغه "جزئيا" باللون الأصفر وتارة أخرى يقوم بتخفيفه كثيرا، على غرار ما فعل في أمم أوروبا 2016.

يذكر أن رونالدو قد نجح في التتويج 5 مرات بالكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم في 2008 مع مانشستر يونايتد و2013 و2014 و2016 و2017 مع ريال مدريد وحقق دوري أبطال أوروبا مع اليونايتد في 2008 ومع الريال في 2014 و2016 و2017 و2018.



