تعرف على أسباب التهاب سعفة الرأس

التهاب سعفة الرأس هى عدوى فطرية سطحية في جلد فروة الرأس والحواجب والرموش، وتسببها الفطريات الجلدية التي تنتشر بسهولة من خلال الاتصال من شخص لآخر أو عن طريق مشاركة أمشاط أو مناشف أو قبعات أو وسائد، يمكن أيضًا انتشار الفطريات عن طريق الحيوانات الأليفة المنزلية، مثل القطط والكلاب، نتعرف فى هذا التقرير على أسباب وأعراض سعفة الرأس، وفقاً لموقع "Drugs".

وتسمى هذه الحالة بـ "السعفة"، لأن الفطريات تسبب علامات دائرية على الجلد، وغالبًا ما يكون لها حدود مرتفعة ومركز مسطح.

و تهاجم الفطريات بصيلات الشعر، مما يجعل الشعر في المنطقة يتأثر بالكسر والتساقط والضعف، ويترك مساحات صغيرة من الصلع (الثعلبة)، قد يكون هناك أيضًا نقاط سوداء صغيرة على فروة الرأس.

ينتشر التهاب سعفة الرأس في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأطفال خاصةً دون سن العاشرة، ولكنه قد يصيب أي عمر.

اسباب التهاب سعفة الرأس

الفطريات الجلدية تزدهر على الأنسجة الميتة خاصة تلك التي تكون دافئة ورطبة، ستؤدي الإصابة البسيطة في فروة الرأس إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.

هناك ما لا يقل عن ثمانية أنواع مختلفة من الفطريات الجلدية التي يمكن أن تسبب التهاب سعفة العين.

أعراض التهاب سعفة الرأس

قد تختلف الأعراض تبعًا لنوع إصابة الفطريات الجلدية ونوع الشعر واستجابة الجهاز المناعي للفرد، في بعض الأشخاص ، قد لا تتحقق العدوى إلا بعد أن يكشف الفحص الدقيق عن عدد قليل من الشعر.

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قد يصاب البعض الآخر بكثافة شديدة مؤلمة التهابية تسمى kerion، يقتصر هذا بشكل عام على منطقة معينة ، على الرغم من أنه في بعض الأحيان قد يصاب جزء كبير من فروة الرأس.

هناك تساقط كبير للشعر في المنطقة وأي شعرات باقية تسحب بسهولة.

- تصريف القيح وتورم الغدد الليمفاوية.

عادةً ما يكون القيح استجابةً التهابية للفطر نفسه بدلاً من العدوى البكتيرية الثانوية، على الرغم من وجود البكتيريا في بعض الأحيان.

الحكة قد تكون موجودة أو لا تكون موجودة، ولكن في جميع الحالات تكون الأعراض المميزة هي تساقط الشعر الجزئي مع وجود درجة من الالتهاب والانتفاخ التي قد تشبه قشرة الرأس.

قد يكون هناك العديد من بقع العدوى.

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