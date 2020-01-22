شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحذر: الفيروس الغامض قد يتحور وينتشر مع ارتفاع عدد الضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الصين اليوم الأربعاء من أن الفيروس الجديد أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة المئات والوصول إلى الولايات المتحدة، وقد يتحور وينتشر في الوقت الذي تسعى فيه السلطات لاحتواء المرض خلال موسم السفر للعام القمري الجديد.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، تسبب فيروس كورونا في تشبيهه بمرض الالتهاب الرئوي الحاد (السارس) الذي أودى بحياة حوالي 650 شخص في جميع أنحاء الصين وهونغ كونغ في الفترة 2002-2003.

وفي ووهان ، مركز اندلاع المرض، ألغت السلطات التظاهرات العامة الكبيرة ، ودعت الزائرين إلى الابتعاد وحثت السكان على عدم مغادرة المدينة الصينية التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

وقال "لي بن" نائب وزير لجنة الصحة الوطنية في مؤتمر صحفي في بكين إن المرض ينتقل بشكل رئيسي عن طريق الجهاز التنفسي وهناك احتمال حدوث طفرة فيروسية وزيادة انتشار المرض.

وأضاف أن 1394 شخصًا ما زالوا يخضعون للمراقبة الطبية ، بينما خرج 765 آخرون.

وستعقد منظمة الصحة العالمية (WHO) اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء لتحديد ما إذا كان سيتم الإعلان عن حالة طوارئ صحية عالمية نادرة بسبب المرض ، والتي تم اكتشافها الآن في الولايات المتحدة وتايوان وتايلاند واليابان وكوريا الجنوبية وماكاو.

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وقال مسؤولون أمريكيون إن الحالة الأولى في الولايات المتحدة - أحد سكان سياتل في الثلاثينيات من عمره – وهو في حالة جيدة الآن.

وصنفت الحكومة الصينية تفشي المرض في نفس فئة وباء السارس، مما يعني العزلة الإجبارية لأولئك الذين تم تشخيصهم بالمرض وإمكانية تنفيذ تدابير الحجر الصحي، لكنهم ما زالوا غير قادرين على تأكيد المصدر الدقيق للفيروس ، الذي أصاب ما لا يقل عن 440 شخص في جميع أنحاء البلاد.

وتابع "لى": سنكثف الجهود البحثية لتحديد مصدر المرض وانتقاله، ويواجه ركاب الطائرات إجراءات الفحص في خمسة مطارات أمريكية ومجموعة من مراكز النقل عبر آسيا.

وستحظر كوريا الشمالية السياح الأجانب بالكامل لحماية نفسها من الفيروس ، وفقًا لما ذكره أحد منظمي الرحلات السياحية الرئيسيين.

مصدر الفيروس

أكد خبير بارز من لجنة الصحة الوطنية الصينية هذا الأسبوع أنه يمكن نقل الفيروس بين البشر، ومع ذلك ، يشتبه في أن الحيوانات هي المصدر الرئيسي للفاشية.

وقال "قاو فو" مدير المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها "نعلم بالفعل أن المرض نشأ من سوق للحيوانات البرية، ومن الواضح أن "هذا الفيروس يتكيف ويتحور".