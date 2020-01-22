شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الإفراط في تناول التوت البري على صحة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوي عصير التوت البري على العديد من الفوائد الصحية المذهلة مثل الوقاية من الأكسدة المرتبطة بالعمر والحد من أمراض القلب، ومنع الالتهابات، بالإضافة إلى تحسين الهضم ودعم الصحة بعد انقطاع الطمث، وعصير فاكهة التوت البرى وفقا لتقرير موقع " organicfacts" مفيد في منع اضطرابات المعدة، وكذلك أمراض اللثة، ورغم فوائده العديدة هناك بعض الآثار الجانبية لتناوله.

ما هو عصير التوت البري؟

يستخدم عصير التوت البري لصنع العديد من الصلصات والكوكتيلات. التي تحتوي علي 30٪ من عصير التوت البري النقي المخلوط مع التحلية الاصطناعية أو الفركتوز.

يستخدم مستخلص الفاكهة أيضًا في صناعة الأدوية والمواد الهلامية والمقويات، والتوت البري المجفف أيضًا صحي للغاية ويمكن الاستمتاع به كإضافة حلوة إلى حبوب الإفطار أو السلع المخبوزة مثل الكعك.

وفقًا لقاعدة بيانات التغذية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، يحتوي هذا العصيرعلى كميات وفيرة من مضادات الأكسدة والفيتامينات، فعصيرالتوت البري غني بفيتامين C وحمض الساليسيليك، ومن حيث المعادن، فإنه يحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم.

كما يحتوي التوت على فيتامينات ب مثل الثيامين، والريبوفلافين، والنياسين، وفيتامين ب 6 ، وكذلك فيتامين هـ (ألفا توكوفيرول)، وتشمل العناصر الغذائية الأخرى في عصير التوت البري الصوديوم والزنك وفيتامين أ والفولات وفيتامين ك (فييلوكينون).

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الآثار الجانبية لعصير التوت البري

ولكن على الرغم من فوائد التوت البرى العديدة على الصحة، إلا أن له أثار جانبية على بعض الأشخاص.

أدوية تخثر الدم:

يجب الانتباه عند تناول دواء مضاد للتخثرمع تناول التوت البرى، الذى يقلل من فرص حدوث جلطات الدم في الجسم، حيث يمكن أن تؤدي هذه الجلطات الدموية إلى حالات خطيرة مثل اضطرابات القلب والأوعية الدموية أو جلطات في الساقين والرئتين وأجزاء أخرى من الجسم. قد يتسبب تناول التوت البري إلى تعرض الشخص لخطر النزيف.

لا يوصى بهؤلاء الأشخاص الاستهلاك الزائد لعصير التوت البري لأنه قد يؤثر على فعالية وسلامة الدواءفي الجسم. في مثل هذه الحالات ، يُنصح دائمًا بفحص دمك بانتظام من أجل تناول الجرعة الصحيحة من الدواء.

حساسية الأسبرين:

يحتوي التوت البري على كميات كبيرة من حمض الساليسيليك الموجود أيضًا في الأسبرين، لذا يجب على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مخففة للدم استهلاك الكثيرمن عصير التوت البري، كما يجب أيضًا تقييد تناول التوت البري إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الأسبرين.

حصوات الكلى:ت تحتوي مستخلصات التوت البري على تركيز كبير من الأكسالات والكالسيوم، وهذا يزيد من فرص تطوير حصوات أكسالات الكالسيوم وأحجار حمض اليوريك لدى بعض الأشخاص.

يجب على الأشخاص الذين لديهم حصوات في الكلى أو لديهم تاريخ من حصى الكلى استشارة التغذية العلاجية قبل تناول مكملات التوت البري.