تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الاكلير الفرنسي

المقادير

- لتحضير العجينة :

الماء : كوب

الزبدة : 60 غراماً

دقيق : كوب

البيض : 4 حبات

ملح : رشّة

- لتحضير الحشوة :

حليب : 2 كوب (سائل)

سكر : نصف كوب

النشاء : ربع كوب

صفار البيض : 3 حبات

الفانيليا : ملعقة صغيرة

قشرة ليمون : 1 حبة (مبشورة)

الزبدة : ملعقة صغيرة

- لتحضير التغليفة :

الشوكولاتة : 115 غم (مفرومة)

كريمة الخفق : نصف كوب

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الطريقة:

تحضير العجينة: في قدر، سخّني الماء وأضيفي إليه الزبدة حتى تذوب.

أضيفي الدقيق فوق القدر واخلطي للحصول على عجينة متكتلة. حرّكي العجينة على النار لدقيقتين.

أطفئي النار واتركي العجينة تبرد تماماً.

ضعي العجينة في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليها البيض الواحدة تلو الأخرى مع الخلط بين الإضافات للحصول على عجينة طريّة تلتصق قليلاً ثمّ ضعي العجينة في كيس الحلويات.

حمّي الفرن على حرارة 190 درجة مئوية.

اصنعي من العجينة شكل أصابع بطول 7 سنتيمتر على صينية فرن غير لاصقة مع الحرص على ترك مسافة بين القطعة والأخرى.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى تشقر قطع العجين وتصبح قاسية بعض الشيء، حوالي 35 إلى 40 دقيقة.

أخرجي القطع من الفرن واتركيها تبرد تماماً.

لتحضير الحشوة: في قدر، ضعي الحليب مع قشر الليمون الحامض المبشور واتركيه يغلي.

في وعاء، ضعي السكر مع صفار البيض والنشاء واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

اسكبي من الحليب المغلي فوق الخليط السابق واخلطي.

أعيدي المزيج إلى النار واخلطي حتى يكثف ويصبح شبيه بالكاسترد.

اتركي الكريمة تبرد قليلاً ثمّ ضعي الزبدة والفانيليا واخلطي حتى ذوبان الزبدة.

اسكبي الكريمة في طبق مستطيل وغطّيه بورق نايلون واتركيه حتى تبرد قليلاً.

أدخلي الكريمة إلى الثلاجة لتبرد كلياً.

ضعي الكريمة في كيس الحلويات وأدخلي هذا الأخير في طرفي عجينة الإكلير لحشيها.

تحضير التغليفة: ضعي الكريمة في قدر على نار متوسطة حتى تبدأ بالغليان.

أطفئي النار واسكبي الكريمة في وعاء فوق قطع الشوكولاتة.

اخلطي المكونَين جيداً حتى ذوبان الشوكولاتة.

اتركي التغليفة تبرد على حرارة الغرفة حوالي 15 دقيقة مع الحرص على تحريكها مع وقت لآخر.

غمّسي طرفاً من عجينة الإكلير بطريقة طوليّة بتغليفة الشوكولاتة.

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