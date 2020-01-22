دراسة تؤكد أن ممارسة الرياضة تعزز الذاكرة

أظهرت دراسة سابقة أن التمرينات قد تقلل من الآثار السلبية لسحب الكافيين مثل الصداع والإرهاق، لكن الآن وجدت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الرياضة أو المشي السريع - حتى في أقل من 20 دقيقة - يعزز الذاكرة العاملة مثل فنجان من القهوة الصباحية.ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، وقال الدكتور "هاري برابافيس"، مدير مختبر التمرينات وعلم النفس، إن الذاكرة العاملة هي القدرة على تخزين المعلومات ومعالجتها ، في الوقت الحالي ، مثل تذكر العناصر الموجودة في قائمة البقالة بعد أن تقود سيارتك إلى المتجر.

وقد ثبت أن الكافيين والتمرينات تحسنان بشكل منفصل جوانب معينة من الإدراك مثل الانتباه واليقظة.

وقام الباحثون باختبار نوبة واحدة من التمارين الرياضية - تمرينًا سريعًا لمدة 20 دقيقة على مشاية- مقابل جرعة واحدة من الكافيين - تعادل حوالى فنجان واحد من القهوة - لتحسين الذاكرة العاملة.

ووجدوا أن النتائج متكافئة فى كل من مستهلكى الكافيين وممارسى الرياضة وهو أمر مهم يجب معرفته بالنسبة لبعض من يشربون القهوة ومتعاطو مشروبات الطاقة.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الأصحاء الذين يشربون فنجانين من القهوة يوميًا بشكل عام، لن يؤثر سلبًا على معظم وظائفهم الفسيولوجية لكن الأشخاص الأكثر استهلاكًا للكافيين، مثل أولئك الذين يشربون أكثر من أربعة أكواب من القهوة يوميًا، هم أيضًا أكثر عرضة لبعض الآثار السلبية للكافيين.

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وأضاف الباحثون أن الحد من استهلاك الكافيين مع ممارسة الرياضة 20 دقيقة يومياً يقلل من الإجهاد التأكسدى والقلق بسبب القهوة إضافة إلى تعزيز الدورة الدموية.

وجدير بالذكر أن المشى الحاد والنشاط الرياضى قد يقلل من بعض أعراض القلق والإجهاد بسبب القهوة

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