النسيان دليل على الذكاء وليس الغباء

الثلاثاء 21 يناير 2020

تبين من دراسة طبية حديثة أن النسيان المتكرر ليس دليلاً على الغباء أو وجود مشاكل في دماغ الإنسان، كما يسود الاعتقاد لدى أغلب الناس، لكنه من الممكن أن يكون مؤشراً على ذكاء الشخص وقدرة عقله الفائقة على ترتيب الأولويات.



وبحسب الدراسة التي أجراها علماء في جامعة "تورنتو" الكندية ونشرت نتائجها جريدة "إندبندنت" البريطانية فإن "النسيان يدل على قدرة أكبر لدى الدماغ وبالتالي فهو مؤشر على ذكاء الشخص وليس كما تحاول الأفلام والبرامج التلفزيونية أن تروج دوما".

ووجدت الدراسة أن "الذاكرة القوية جدا أمر مبالغ فيه، بينما النسيان يحمل منفعة جيدة للإنسان".

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وقال البروفيسور بليك ريتشلاند، وهو أحد القائمين على هذه الدراسة إن "من المهم أن ينسى الدماغ التفاصيل غير المهمة، وأن يركز أكثر على الأمور التي تساعدنا في اتخاذ قرارتنا".

وقال: "نعلم أن الرياضة تزيد من عدد الخلايا العصبية في منطقة (قرن أمون) حيث نحتفظ بتلك التفاصيل من حياتنا التي لا تفيدنا في الواقع، وربما تمنعنا من اتخاذ قرارات سليمة في حياتنا".

ونصح ريتشلاند بأن نستخدم ذاكرتنا من أجل اتخاذ القرارات المهمة، وترك الأمور التي لا تهم كثيرا تذهب في سبيلها، لتفسح المجال للأفضل منها.

وأكدت الدراسة أن النسيان علامة صحية تعني أن الدماغ يحتفظ بالأمور الأكثر أهمية وهو المطلوب.