"كورونا الجديد" يتفشى.. و"الصحة العالمية" تعقد اجتماعا طارئا

دعت منظمة الصحة العالمية لعقد اجتماع طارئ، الأربعاء، لتحديد ما إذا كان تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين وانتقاله لدول عدة، يمثل حالة طوارئ صحية تثير مخاوف دولية.



وأعلنت المنظمة عقد الاجتماع بعد تأكيد خبراء أن فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 200 شخص بأعراض تشبه مرض الالتهاب الرئوي، يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية توصيات بعد الاجتماع.

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ويعتبر إعلان حالة الطوارئ الدولية دعوة عالمية لتوخي الحذر والتعاون وتوفير التمويل اللازم للقضاء على الفيروس.

يأتي ذلك بعد إعلان الصين وفاة 4 أشخاص وإصابة 217 آخرين بالفيروس الغامض حتى مساء الإثنين، منها 198 حالة في ووهان، وانتقاله لدول أخرى مثل اليابان وتايلاند وكوريا الجنوبية وأستراليا.

وتعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، الإثنين، بمكافحة بلاده انتشار مرض الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا جديد.

وقال الرئيس في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الصيني: "يجب إعطاء حياة وصحة الناس الأولوية القصوى ويجب كبح انتشار المرض بحزم".