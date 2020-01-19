تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سويسرول الفراولة

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- لتحضير الحشوة :
كريمة الخفق : نصف كوب
الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة
الفراولة : 150 غراماً (مقطعة مكعبات)
- للتزيين :
الفراولة : 6 حبات (مقطعة نصفين)
سكر البودرة : حسب الرغبة
- دقيق : 5 ملاعق كبيرة
- البيض : 2 حبة
- سكر : 5 ملاعق كبيرة
- بيكنج بودر : نصف ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
الطريقة:
حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
ادهني القليل من الزبدة داخل صينية خبز وافردي ورقة زبدة.
اخلطي الدقيق، البايكنغ باودر والملح في وعاء واتركي هذا الأخير جانباً.
ضعي البيض والفانيليا والسكر في وعاء واخفقي المكونات بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تحصلي على مزيج متجانس.
أضيفي الزيت واخفقي حتى تتداخل المكونات ثم أضيفي مزيج الدقيق تدريجياً أثناء الخفق حتى تحصلي على عجينة لينة.
افردي العجينة داخل صينية الفرن واخبزيها 15 دقيقة حتى تنضج.
أخرجي الصينية من الفرن ثم رشّي السكر البودرة فوق الكيك وهو لايزال ساخناً ثمّ اقلبيه فوق فوطة مطبخ نظيفة.
أزيلي ورقة الزبدة ورشّي السكر البودرة فوق الجهة الثانية من الكيك، اتركي الكيك يبرد على حرارة الغرفة.
أبقي الكيك على الفوطة ثم استعملي أطرافها لتشكليها على شكل رول.
لتحضير الحشوة: في وعاء، اخفقي كريمة الخفق حتى تكثف.
ابسطي الكيك على سطح العمل وادهني كريمة الخفق على الوجه، أضيفي مكعبات الفراولة وأعيدي تشكيل الكيك على شكل رول.
أدخلي السويس رول إلى الثلاجة لساعة حتى يجمد.
زيّني وجه السويس رول بالسكر البودرة والفراولة، قطّعيه وقدّميه.
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