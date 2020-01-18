تعرف على أسباب ثقب طبلة الأذن

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وجع الأذن ، فقدان السمع في الأذن المصابة، نزيف أو تفريغ السوائل من قناة الأذن، رنين الضوضاء في الأذن .
يعتمد مستوى فقدان السمع على حجم التثقيب وما سببه، الصدمة التي تصيب الأذن أو الرأس يمكن أن تصيب الأذن الوسطى أو الأذن الداخلية أو كليهما ، ويمكن أن تسبب فقدانًا شديدًا للسمع، إذا كان الانفجار قد مزق طبلة الأذن ، فقد يكون لدي الشخص المصاب رنين في أذنيه لعدة أيام ، وكذلك فقدان السمع في حالة إصابة طبلة الأذن المثقوبة ، فقد يتفاقم ضعف السمع.
معظم طبلة الأذن المثقبة تلتئم في غضون أسابيع قليلة، يستغرق البعض ما يصل إلى شهرين. التعرض للماء أو المزيد من الصدمات يمكن أن يبطئ الشفاء، وأيضًا ، إذا أصيبت الأذن أثناء مرحلة الشفاء ، فمن المحتمل أن تغلق الثقوب من تلقاء نفسها، قد تتطلب الثقب الكبيرة ، أو الثقوب التي لا تلتئم من تلقاء نفسها ، إجراء عملية جراحية.
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