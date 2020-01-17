استشاري يوضح أسباب زيادة الإصابة بجلطات القلب في الشتاء

جدة -

متابعة الخليج 365 - متابعات:

قال استشاري أمراض قلب: إن هناك زيادة في الأزمات القلبية بنسبة 15% وفشل القلب بنحو 30% خلال فصل الشتاء، لاسيما مع تفاوت درجات الحرارة.

وأضاف الدكتور وليد الحبيب خلال استضافته في قناة “الإخبارية”، أن ازدياد الجلطات القلبية والرئة والدماغ وأمراض القلب في فصل الشتاء بوجه عام ينتج عن تقلّص الشرايين وزيادة عوامل التخثر وزيادة الأدرينالين في الجسد والإجهاد الشديد، مشيراً إلى أن هذا الأمر يزيد مع الأشخاص الذين يعانون أمراضا سابقة.

وأوضح الحبيب أن بعض الدراسات توصلت لنتائج تفيد بأن المناطق الأكثر دفئاً تزيد المشاكل الصحية فيها خلال الشتاء عن المناطق التي تعوّد أهلها على البرودة، منوهاً إلى أن لجوء البعض إلى التدفئة بصورة أكبر لمواجهة البرودة يعرضه للمشاكل الصحية المختلفة ومنها الأمراض القلبية.

وقدم استشاري أمراض القلب عدة نصائح بضرورة الموازنة بين البرودة والتدفئة وعدم زيادة التدفئة كونها توسّع الشرايين، إلى جانب التقليل من الأطعمة التي يوجد بها نسب عالية من الدهون والزيوت والكوليسترول، والحرص على التعرض للشمس لاكتساب “فيتامين د”.