تعرف علي أهم أسباب الالتهاب الرئوي

الالتهاب الرئوي هو عدوى بكتيرية أو فيروسية في الرئتين، يمكن أن تشمل الأعراض الحمى والقشعريرة وضيق التنفس والسعال الذي ينتج البلغم وألم في الصدر ويمكن عادة علاج الالتهاب الرئوي في المنزل بالمضادات الحيوية، لكن بعض الحالات قد تتطلب وقتًا في المستشفى، ولكن ما هى أسباب الالتهاب الرئوى، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقاً لمؤسسة الرئة الأمريكية American lung association.

اسباب الالتهاب الرئوي

أسباب الالتهاب الرئوي تكمن فى مجموعة واسعة من البكتيريا والفيروسات والفطريات في الهواء الذي نتنفسه، يمكن أن يكون تحديد سبب الالتهاب الرئوي خطوة مهمة في الحصول على العلاج المناسب.

البكتيريا من اسباب الالتهاب الرئوى

من اسباب الالتهاب الرئوى الاكثر شيوعا هو الالتهاب الرئوي الناتج عن البكتيريا.

يحدث الالتهاب الرئوي من جرثومة "العقدية الرئوية" التي تعيش عادة في الجهاز التنفسي العلوي، وتصيب أكثر من 900 ألف أمريكي كل عام.

ويمكن أن يحدث الالتهاب الرئوي الجرثومي من تلقاء نفسه أو يتطور بعد الإصابة بنزلة برد أو أنفلونزا.

يصيب الالتهاب الرئوي الجرثومي في كثير من الأحيان جزءًا واحدًا فقط من الرئة عندما يحدث هذا، تسمى الحالة الالتهاب الرئوي الفصي.

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الالتهاب الرئوي الجرثومي هم الأشخاص الذين يتعافون من الجراحة، والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي أو العدوى الفيروسية والأشخاص الذين أضعفوا أجهزة المناعة.

تسبب بعض أنواع البكتيريا ما يعرف بالتهاب رئوي غير نمطي، بما في ذلك:

ميكوبلازما الالتهاب الرئوي، وهي بكتيريا صغيرة واسعة الانتشار تصيب عادة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، وخاصة أولئك الذين يعيشون ويعملون في ظروف مزدحمة، هذا المرض غالبًا ما يكون خفيفًا بدرجة لا تسمح بالكشف عنه.

-كلاميوفيلا الالتهاب الرئوي، والذي يسبب عادة التهابات الجهاز التنفسي العلوي على مدار السنة ، ولكن يمكن أن يؤدي أيضا إلى شكل خفيف من الالتهاب الرئوي.

-الفيلقيلة الرئوية، والتي تسبب شكلًا خطيرًا من الالتهاب الرئوي تسمى مرض الفيلق، ولا ينتقل البكتريا الفيلقية من شخص لآخر، لكن تم ربط تفشي المرض بالتعرض للمياه الملوثة .

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اسباب الالتهاب الرئوي منها الفيروسات

قد تسبب الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي أيضًا الالتهاب الرئوي، يعد فيروس الأنفلونزا هو السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي الفيروسي لدى البالغين.

-فيروس المخلوي التنفسي (RSV) هو السبب الأكثر شيوعًا للالتهاب الرئوي الفيروسي عند الأطفال الصغار.

-معظم الالتهاب الرئوي الفيروسي ليست خطيرة وتستمر لفترة أقصر من الالتهاب الرئوي الجرثومي.

-قد يكون الالتهاب الرئوي الفيروسي الناجم عن فيروس الأنفلونزا شديدًا ومميتًا في بعض الأحيان، لفيروس يغزو الرئتين ويتكاثر. ومع ذلك ، لا توجد علامات جسدية على أنسجة الرئة تصبح ممتلئة بالسوائل، هذا الالتهاب الرئوي هو الأكثر خطورة في الأشخاص الذين لديهم أمراض القلب أو الرئة الموجودة مسبقًا والنساء الحوامل.

-الالتهاب الرئوي الفيروسي قد يكون معقدًا بسبب الغزو الثانوي للبكتيريا، مع كل الأعراض النموذجية للالتهاب الرئوي الجرثومي.

اسباب الالتهاب الرئوي منها الفطريات

اسباب الالتهاب الرئوي منها الفطريات وهذا الأكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو ضعف أجهزة المناعة، وفي الأشخاص الذين يتعرضون لجرعات كبيرة من بعض الفطريات من التربة الملوثة أو فضلات الطيور.

الالتهاب الرئوي قد ينتج عن عدوى فطرية خطيرة تسببها التهاب المكورات الرئوية.

يحدث في الأشخاص الذين يعانون من ضعف أجهزة المناعة بسبب فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز أو الاستخدام طويل الأمد للأدوية التي تقمع أجهزة المناعة لديهم، مثل تلك المستخدمة لعلاج السرطان أو إدارة عمليات زرع الأعضاء.

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