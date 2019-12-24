تعرف علي أهم أعراض مرض السكر

أعراض مرض السكر، يمكن أن تكون علامات تحذير خفيفة للغاية بحيث لا تلاحظها؛ حيث إن بعض الناس لا يكتشفون أنهم مصابون بالسكر حتى يصابوا بمشاكل من أضرار طويلة المدى ناجمة عن المرض، لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالى أعراض مرض السكر.

أعراض مرض السكر:

1- زيادة العطش والتبول المتكرر، فالسكر الزائد المتراكم في مجرى دم طفلك يسحب السائل من الأنسجة نتيجة لذلك ، قد يكون طفلك عطشانًا ويشرب ويتبول أكثر من المعتاد.

2- الجوع الشديد، بدون كمية كافية من الأنسولين لنقل السكر إلى خلايا طفلك ، فإن عضلات طفلك وأعضائه تفتقر إلى الطاقة، هذا يؤدي إلى الجوع الشديد.

3- فقدان الوزن، على الرغم من تناول أكثر من المعتاد للتخفيف من الجوع، فقد يفقد طفلك الوزن بسرعة في بعض الأحيان فبدون إمدادات السكر في الطاقة ، تتقلص الأنسجة العضلية ومخازن الدهون، غالبًا ما يكون فقدان الوزن غير المبرر العلامة الأولى لمرض السكري من النوع 1 الذي يلاحظه الأطفال.

4- الإعياء قلة السكر في خلايا طفلك قد تجعله متعبًا وخاملًا.

5- التهيج أو تغيير السلوك، بالإضافة إلى مشاكل المزاج ، قد يعاني طفلك فجأة من انخفاض في الأداء في المدرسة.

6- رائحة الفم الكريهة يؤدي حرق الدهون بدلًا من السكر إلى إنتاج مواد معينة (الكيتونات) يمكن أن تسبب رائحة نفسية بطعم الفواكه.

7- عدم وضوح الرؤية. إذا كان مستوى السكر في دم طفلك مرتفعًا جدًا ، فقد يتم سحب السوائل من عدسات عين طفلك. قد لا يتمكن طفلك من التركيز بوضوح.

8- عدوى فطرية الفتيات المصابات بداء السكري من النوع 1 قد يصبن بعدوى الخميرة التناسلية، ويمكن أن يصاب الأطفال بالطفح الجلدي الناتج عن الخميرة.

أسباب مرض السكر عند الأطفال

السبب الدقيق لمرض السكري من النوع 1 غير معروف، لكن في معظم المصابين بداء السكري من النوع الأول، فإن جهاز المناعة في الجسم الذي يحارب عادة البكتيريا والفيروسات الضارة يدمر عن طريق الخطأ الخلايا المنتجة للانسولين في البنكرياس.

يؤدي الأنسولين الوظيفة الحرجة المتمثلة في نقل السكر (الجلوكوز) من مجرى الدم إلى خلايا الجسم. يدخل السكر مجرى الدم عندما يتم هضم الطعام.

بمجرد تدمير خلايا البنكرياس الصغيرة ، ينتج طفلك القليل من الأنسولين أو لا ينتج عنه. نتيجة لذلك ، يتراكم الجلوكوز في مجرى الدم لطفلك ، حيث يمكن أن يسبب مضاعفات تهدد الحياة.

عوامل تؤدى إلى الاصابة بـ مرض السكر عند الاطفال

1- تاريخ العائلة. أي شخص لديه أحد الوالدين أو الأشقاء المصابين بداء السكري من النوع 1 لديه زيادة طفيفة في الإصابة بالحالة.

2- القابلية الوراثية، حيث يشير وجود بعض الجينات إلى زيادة خطر الإصابة بالنوع الأول من داء السكري.

3- بعض الفيروسات قد يؤدي التعرض لفيروسات مختلفة إلى تدمير المناعة الذاتية للخلايا.

اعراض مرض السكر المبكرة

1- كثرة التبول، فعندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة ، تحاول الكلى إزالة السكر الزائد عن طريق ترشيحه خارج الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى الشخص الذي يحتاج إلى التبول بشكل متكرر أكثر ، وخاصة في الليل.

2- الجوع والتعب حيث يحول جسمك الطعام الذي تتناوله إلى جلوكوز تستخدمه خلاياك للطاقة، لكن خلاياك تحتاج إلى الأنسولين لتستهلك الجلوكوز، فإذا كان جسمك لا ينتج ما يكفي أو الأنسولين، أو إذا كانت خلاياك تقاوم الأنسولين الذي يصنعه جسمك، فلن يتمكن الجلوكوز من الدخول إليه وليس لديك طاقة، هذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعا وأكثر التعب من المعتاد.

3- زيادة العطش، التبول المتكرر الضروري لإزالة السكر الزائد من الدم يمكن أن يؤدي إلى فقدان الجسم للماء الإضافي، بمرور الوقت، يمكن أن يسبب هذا الجفاف ويؤدي إلى شعور الشخص بالعطش أكثر من المعتاد.

4- ضبابية الرؤية، يمكن أن يؤدي إفراط السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العينين، مما قد يسبب ضبابية الرؤية، يمكن أن تحدث هذه الرؤية الضبابية في إحدى العينين أو كليهما وقد تأتي وتذهب.

5- بطء الشفاء من الجروح يمكن أن تؤدي مستويات السكر العالية في الدم إلى تلف أعصاب الجسم والأوعية الدموية ، مما قد يضعف الدورة الدموية، نتيجة لذلك ، حتى الجروح الصغيرة والجروح قد تستغرق أسابيع أو أشهر للشفاء.

6- وخز أو ألم في اليدين أو القدمين، يمكن لمستويات السكر العالية في الدم أن تؤثر على الدورة الدموية وتضر بأعصاب الجسم و يؤدي ذلك إلى الألم أو الإحساس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين.

7- ظهور بقع داكنة اللون على الجلد، التي تتشكل على تجاعيد الرقبة أو الإبط أو الفخذ يمكن أن تشير أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

8- جفاف الفم و حكة في الجلد لأن جسمك يستخدم السوائل في التبول، فهناك رطوبة أقل لأشياء أخرى، قد تصاب بالجفاف وقد يشعر فمك بالجفاف، فضلا عن حدوث حكة.

أعراض مرض السكر النوع الثاني

1- ارتفاع نسبة السكر في الدم والتى تؤدى إلى كثرة التبول، حيث تحاول الكلى إزالة السكر الزائد عن طريق ترشيحه خارج الدم، هذا يمكن أن يؤدي أن يحتاج الشخص إلى التبول بشكل متكرر أكثر.

2- زيادة العطش، فالتبول المتكرر يمكن أن يؤدي إلى فقدان الجسم للماء الإضافي، وبالتالى يسبب الجفاف ويؤدي إلى شعور الشخص بالعطش.

3- جفاف الفم.

4- عدم وضوح الرؤية، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العينين.

5- التعب والغثيان.

6- متلازمة فرط السكر في الدم (HHNS)، تتضمن هذه الحالة التي تهدد الحياة، حيث إن نسبة السكر في الدم تزيد على 600 ملغ / ديسيلتر (33.3 مليمول / لتر)، حيث تؤدى هذه المتلازمة إلى العطش الشديد والنعاس والارتباك والبول الداكن والتشنجات.

7- زيادة الكيتونات في البول (الحماض الكيتوني السكري)، إذا تم تجويع خلاياك للحصول على الطاقة، فقد يبدأ الجسم في تكسير الدهون، هذا ينتج أحماضا سامة تعرف باسم الكيتونات، والتي تحدث بشكل أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.

8-ضيق التنفس والشعور بالإرهاق.

9- التهيج و الدوار والصداع.

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10- قلة النطق والنعاس والارتباك.

طرق الوقاية من حدوث مضاعفات

1- اعتن بأسنانك، قد يتركك السكري عرضة للإصابة بالتهابات اللثة الأكثر خطورة، قم بتنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط بانتظام.

2- انتبه إلى قدميك وغسلها يوميًا بماء فاتر، وجففهما برفق ، خاصة بين أصابع القدمين.

3- تناول الأطعمة الصحية وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقطع شوطا طويلا نحو السيطرة على ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

4- الإقلاع عن التدخين، حيث إن التدخين يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات السكري المختلفة.

5- الإقلاع عن شرب الكحول.

أعراض مرض السكر عند الرجال

1- كثرة التبول

2- التعب

3-عدم وضوح الرؤية

4-فقدان الوزن، حتى من دون اتباع نظام غذائي

5-وخز أو خدر في اليدين و القدمين

6- ارتفاع ضغط الدم و الضعف الجنسي نتيجة الإجهاد

7- يمكن أن تحدث مشاكل المسالك البولية عند الرجال المصابين بداء السكري بسبب تلف الأعصاب وتشمل المثانة وعدم القدرة على السيطرة على التبول، والتهابات المسالك البولية.

منع أعراض مرض السكر عند الرجال

1- الإقلاع عن التدخين أو الحد منه، وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي ، كلها طرق فعالة للغاية لمنع ظهور مضاعفات مرض السكر.

2- العلاج وهو إبقاء مستوى الجلوكوز في الدم تحت السيطرة والذى يمكن أن يساعد في منع مشاكل المسالك البولية وغيرها من المشاكل المرتبطة بمرض السكري.

3- تناول الأدوية تحت استشارة الطبيب والتى تفيد فى علاج الضعف الجنسي

4- تناول كافة الأدوية المكملات تحت استشارة الطبيب لتجنب أي تفاعلات دوائية ضارة.

5- العمل على تغيير نمط الحياة حيث يمكن أن تؤدي موازنة وجباتك إلى تحسين صحتك الجسدية وتأخير ظهور أعراض مرض السكري.

6- تناول النشويات، والفواكه و الخضروات، والبروتينات

7- يجب تجنب السكر الزائد ، وخاصة في المشروبات الغازية مثل الصودا و في الحلوى .

8- احتفظ بجدول التمارين بانتظام وادار نسبة السكر في دمك ضمن نظام التمرين.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ مرض السكر عند الرجال

1- تاريخ العائلة: الدرجة الأولى بالنسبة لمرض السكري

2- البدانة

3- توزيع الدهون: المزيد من الدهون حول الوسط

4-ضغط دم مرتفع

5- الدهون العالية

6-التدخين

7-تناول الكحول الزائد

8-قلة النوم

9-انخفاض هرمون تستوستيرون في الرجال

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