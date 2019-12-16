باحثون يكشفون ما يحدث عند تناول كمثرى واحدة في اليوم!

الإثنين 16 ديسمبر 2019

خلصت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون في جامعة لويزيانا إلى أنَّ تناول ثمرة كمثرى يومياً يمكن أن تفقدك الوزن الزائد غير المرغوب فيه، بالإضافة إلى حمايتك من السمنة والمحافظة على رشاقتك.



وأوضحت الدراسة أنَّ تناول ثمرة كمثرى في كلّ يوم يجنِّب المرء خطر زيادة الوزن بنسبة تصل إلى 35%، لاحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد على تخفيف الوزن والرشاقة.

Advertisements

وقد أوضحت الباحثة كارول أونيل، المشاركة في الدراسة، أنَّ ثمرة كمثرى متوسطة الحجم تغطّي ربع حاجة المرء اليومية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الهضم وتمنح إحساساً بالشبع لمدة أطول. وهي تحتوي على 100 سعرة حرارية فقط، وفقاً لموقع "هايل براكسيس نت" الألماني.

وأضافت أونيل أنَّ فوائد الكمثرى عديدة ولا تقتصر على هذه الفائدة فقط، إذ إنَّ من يتناول الكمثرى بشكل منتظم نادراً ما يُصاب بنقص في الفيتامين “سي” C والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين “أ” A ، لأنَّ الكمثرى تحتوي على هذه المواد الغذائية والفيتامينات.

كما توصل الباحثون إلى أنَّ الأشخاص الذين يتناولون الكمثرى يومياً يتمتعون بصحة أفضل من الأشخاص الذين لا يتناولونها، وذلك لأَّن غذاءهم يكون صحياً ومتوازناً ونادراً ما يدخنون.