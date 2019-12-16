ما هي فوائد اللب الأبيض؟

الإثنين 16 ديسمبر 2019

إن للب الأبيض الكثير من الفوائد فإنه بالإضافة إلى مذاقه الرائع فإنه أحد الطرق الفعالة والسريعة للتخسيس كما أن له الكثير من الفوائد الصحية مما تجعل الجسم يعمل بفاعلية حيث أن اللب الأبيض يحتوي على نسبة عالية جدا من البروتين وهذا مما يساعد على بناء خليا وانسجه الجسم.



Advertisements

كما انه مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من نقض في الأحماض الدهنية أوميجا 3 في الجسم حيث أنه غني بهذه الأحماض الدهنية، والتي تساعد في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية كما أنها تساعد على الوقاية من حدوث السكتات الدماغية، كما يتوفر باللب الأبيض ألياف غذائية والتي تساعد على تقوية عضلة القلب.

وقد أثبتت الأبحاث العلمية مؤخرا أن اللب الأبيض له قدرة فائقة على التخسيس حيث أنه يساعد على خفض نسبة الكل وسترول في الدم وبذلك فإنه يمنع حدوث زيادة في وزن الجسم، ومن المعتقد أن المسليات مثل اللب الأبيض واللب السوري والمكسرات تضر بصحة الإنسان لكن الأبحاث العلمية أثبتت العكس تماما مؤخرا.