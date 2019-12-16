شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد العسل الأسود تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ العصور القديمة كان يتم استخدم العسل الأسود بكثرة وذلك يرجع إلى فوائده العديدة الناتجة عن عناصره الغذائية العالية التي لا غني عنها، والتي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجسم.

كان قديما يستخدم العسل الأسود كغذاء ودواء، فهو غني بالمركبات النباتية المفيدة وتقدم العديد من الفوائد الصحية، العسل الأسود صحي بشكل خاص عند استخدامه بدلاً من السكر المكرر فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الإنسان بشكل كبير.

وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف علي أبرز فوائد العسل الأسود لجسم الإنسان، وذلك وفقًا لموقع "healthline".

فوائد العسل الأسود

-يحتوي العسل على بعض العناصر الغذائية، فهذا يجعله من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة بشكل كبير، ولذا عليك تناول ملعقة من العسل الأسود يوميًا على الريق لتقوية الجهاز المناعي بشكل كبير.

-نظرا لاحتواء العسل الأسود على نسبة عالية من عنصر الحديد، فهذا يجعله من الأطعمة المهمة للأشخاص الذين يعانون من نقص نسبة الحديد في الدم، ولذا عليك تناول العسل الأسود بكثرة، لأنه من الأطعمة التي تعوض هذا النقص من الحديد، والتي تحمي الدم من التعرض للإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.

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-من فوائد العسل الأسود أيضًا أنه يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بمرض السرطان، وذلك يرجع إلى أنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمى الجسم من هذا المرض الخبيث.

-كما يرجع من فوائد العسل الأسود أيضًا أنه يساهم في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب ونوبات القلبية، ولذا عليك الاهتمام بتناول العسل الأسود دائمًا.

-العسل الأسود يساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجسم من الإصابة بمرض الكولسترول أي يعمل علي الحد من ارتفاع نسبته، والعمل علي تنظيمه.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة، أنه من فوائد العسل الأسود أيضًا الحفاظ علي نسبة ضغط الدم، والحد من تعرضه للارتفاع، وذلا عليك تناوله باستمرار للحفاظ علي نسبة ضغط الدم وتقليل فرص الإصابة من ارتفاعه بشكل كبير.