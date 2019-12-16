تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الموكا البيضاء

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 x كوب كريمة مخفوقة

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x كوب قهوة (عربية بيضاء)

2 x معلقة كبيرة شيكولاته بيضاء (مبشورة)

1 ½ x كوب لبن كامل الدسم

1 x معلقة صغيرة فانيليا

1 x كوب شيكولاته بيضاء (سايحة) الطريقة: قومي بغلي القهوة العربية مع السكر وقومي بمزج الشوكولاته البيضاء والفانيلا في إناء مناسب.

اخفقي الحليب مع القليل من السكر في الخلاط حتى تحصلي على رغوة كثيفة.

امزجي الكريمة مع القهوة ومزيج الشوكولاته البيضاء ثم صبي في أكواب التقديم حتى ثلاثة أرباع الكوب ثم اضيفى الحليب بالرغوة في الربع الباقي وزيني ببشر الشوكولاته. Advertisements قد يهمك أيضا: طريقة إعداد كيك الفانيليا بالكريمة وصوص الشوكولاتة حبوب القهوة الخضراء تساهم في إنقاص الوزن

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