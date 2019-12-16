تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طريقة عمل البان كيك

القاهرة - لايف ستايل المقادير 2 ½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

2 x عدد بيضة

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x كوب دقيق

2 x معلقة كبيرة زبدة (دايبة)

1 x معلقة صغيرة فانيليا

½ x معلقة صغيرة ملح الطريقة: هنخلط الدقيق و السكر والملح والباكينج بودر فى بولة كبيرة

هنخلط البيض واللبن والفانيليا فى بولة تانية ونضرهم بمضرب بيض كويس جدا.

هنضيف الخليط الأول للخليط الثانى مع التقليب جيدا

هنضيف الزبدة ونخلط كويس لحد ما الخليط يتماسك

هنجيب طاسة صغيرة وندهنها بالزيت ونحطها على النار ونصب فيها من الخليط بالكبشة كمية قليلة على حسب المقاس المطلوب.

بعد ظهور فقاقيع كثيرة على سطح البان كيك نقلبها على الوجه الآخر لمدة دقيقة ثم ترفع من على النار.

تقدم مع العسل أو النوتيللا ملاحظات Advertisements طريقة تذويب الزبدة موجود بالتفصيل في الفيديو المرفق بالوصفة.. ننصح بمشاهدته قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيكة الشاتوه

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