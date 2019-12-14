فوائد لا تتخيلها لتناول الشاي بدون سكر

القاهرة - لايف ستايل
يفضل الكثير من الأشخاص تناول الشاى الأحمر بعد إضافة المقدار المناسب منه لكل شخص، فلا يعلم العديد أن يفقد الشاى فى هذه الحالة الكثير من فوائده.
وأوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، أن هناك بعض الفوائد الصحية التى تدفع الفرد إلى تناول الشاى بدون إضافة السكر والتمتع بفوائده التى تتمثل فى ..
- يحد من فعالية فيروس الانفلونزا
- يخلصك من اضطرابات الجهاز الهضمي كالإمساك والإسهال
- يساعد الشاي المر على تقليل نسبة السكر في الدم
- يحمي من ارتفاع الكولسترول في الدم
- يعمل على تقوية العظام
- يساهم في تحفيز أحماض المعدة
- يساعد الشاي المر على التقليل من التخثرات التي تصيب الأوعية الدموية في الجسم
- يحتوي على مضادات الأكسده المختلفة والمواد التي تقضي على البكتريا والميكروبات في المعدة والأسنان
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