تخسيس الوزن بطريقة رجيم اللحوم المشوية السهلة

تعتبر خسارة الوزن من الاهداف التي تسعى الكثيرات الى تحقيقها من اجل الحفاظ على الصحة ومنع الاصابة بأمراض خطرة. ولهذا يمكن اتباع طرق صحية مثل الاهتمام بتحضير وتناول وجبات صحية والحرص على ممارسة التمارين الرياضية. واضافة الى ذلك ينصح ايضاً بالاعتماد على وصفات وحميات قصيرة الامد تحفز عملية خسارة الوزن وحرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتجمع في البطن والارداف والذارعين والفخذين.

مبدأ رجيم اللحوم المشوية



بهدف خسارة الوزن من المفيد اتباع هذا الرجيم لمدة شهر واحد فقط. وخلال الوجبات الاساسية يجب ان يحتوي كل طبق على 40 في المئة كربوهيدرات، 30 في المئة بروتين و30 في المئة دهون صحية.

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شروط تطبيق الحمية



يساعد هذا الرجيم على استعادة الرشاقة ونحت الجسم لأنه يقوم على تطبيق بعض الشروط السهلة.

• يجب ان يتم تناول الاطعمة المحضرة عن طريق الشواء او الطهو على البخار.

• ينصح بتناول الخضار والفواكه بكميات معتدلة.

• من المفيد استهلاك الحبوب الكاملة للاستفادة من احتوائها على الالياف والمغذيات الاساسية.

• من الافضل الحد من تناول الاطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة او سكريات مصنعة.

• يجب التخلي ايضاً عن الطحين الابيض، الزبدة والاطعمة المقلية.

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لا يمكن خسارة الوزن بطريقة صحية من دون اتباع خطوات هذا الرجيم بشكل صحيح.

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الاثنين



الفطور. قطعة من الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل، قطعة من لحم الحبش متوسطة الحجم، كوب لبن زبادي طبيعي قليل الدسم، قبضة من الحبوب الكاملة، كوب قهوة خال من السكر.

وجبة خفيفة. حبة تفاح و6 حبات لوز نيئة وغير مملحة.

الغداء. طبق سلطة طماطم، 3 قطع سردين مصفاة تماماً من الزيت، 150 غ من البروكولي المطهو على البخار، كوب من لبن الصويا.

وجبة خفيفة. حبة كيوي، كوب من الشاي من دون سكر.

العشاء. قطعة لحم دجاج مشوية متوسطة الحجم، 150 غ من الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل، كوب صغير من مربى التفاح.

الثلثاء

الفطور. قطعتان من خبز الجاودار المحمص، 60 غ من الجبنة البيضاء قليلة الدسم، طبق سلطة فواكه، كوب من الشاب الخالي من السكر.

وجبة حفيفة. كوب لبن صويا، 6 حبات جوز نيئة.

الغداء. قطعة صغيرة من الخبز المصنوع من القمح الكامل، 90 غ من التونا، ملعقة طعام من المايونيز، 150 غ من السبانخ المطهو على البخار.

وجبة خفيفة. 30 غ من الجبنة قليلة الدسم مع حبة برتقال.

العشاء. فيليه سمك مشوي، 150 غ من اللوبياء المطهوة على البخار، كوب من لبن الصويا.

الاربعاء

الفطور. قطعة خبز مصنوع من القمح الكامل، 60 غ من جبنة قليلة الدسم، قبضة من خلطة الحبوب، حبة كيوي، كوب قهوة من دون سكر.

وجبة خفيفة. حبة اجاص مع 6 حبات جوز.

الغداء. طبق بيض مسلوق يحتوي على صفار و3 بياض، 150 غ من الكوسى المشوي، ملعقة طعام من صلصة الطماطم، 30 غ من الجبة قليلة الدسم.

وجبة خفيفة. كوب لبن منزوع الدسم، قبضة من الحبوب الكاملة، مربع شوكولا داكن.

العشاء. قطعة متوسطة الحجم من السلمون المشوي في الفرن، 150 غ من الارز البني، حبتا افندي يوسفي.

الخميس

الفطور. 60 غ من جبنة قليلة الدسم، كوب من الحبوب الكاملة، حبة برتقال وكوب شاي خال من السكر.

وجبة خفيفة. 6 حبات لوز، كوب من لبن الصويا.

الغداء. قطعتا دجاج مشويتان، 150 غ من السباغيتي المصنوع من القمح الكامل، ملعقتا طعام من صلصة الطماطم، القليل من مربى التفاح.

وجبة خفيفة. حبة كيوي، 60 غ من جبنة بيضاء قليلة الدسم.

العشاء. قطعة اسكالوب حبش مشوي، 150 غ من القرنبيط المطهو على البخار، ملعقة طعام من زيت الزيتون، كوب لبن زبادي طبيعي.

الجمعة

الفطور. قطعتا خبز جاودار محمصتان، 60 غ من جبنة قليلة الدسم، نصف حبة غريب فروت، كوب من القهوة الخالية من السكر.

وجبة خفيفة. حبة اجاص، 6 حبات جوز نيئة.

الغداء. طبق سلطة لفت مع ملعقة طعام من زيت الزيتون، شريحة فيليه سمك ماكريل مشوي، 120 غ من العدس المطهو من دون زيت، كوب لبن خال من الدسم.

وجبة خفيفة. حبة افندي يوسفي، مربعا شوكولا داكن، 3 حبات بندق.

العشاء. قطعة دجاج مشوية متوسطة الحجم، 150 غ من الفطر المشوي، 30 غ من الجبنة.

السبت

الفطور. قطعة خبز محمص مصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة حبش صغيرة، 40 غ من جبنة حالية من الدهون، ثمرة موز، كوب شاي من دون سكر.

وجبة خفيفة. 6 حبات بندق، كوب لبن صويا.

الغداء. شريحة سلمون مشوية، ملعقتا طعام من صلصة الطماطم، بضع حبات عنب.

حبتا خوخ، 30 غ من الجبنة قليلة الدسم.

العشاء. بيضتان مسلوقتان، قطعتا فليفلة مشويتان في الفرن، كوب لبن زبادي طبيعي.

الاحد

الفطور. 60 غ من الحبوب الكاملة، كوبان من اللبن الزبادي قليل الدسم، حبة برتقال، كوب قهوة قليل الدسم.

وجبة خفيفة. 6 حبات جوز مع حبة تفاح.

الغداء. طبق سلطة خيار، ملعقة طعام من زيت الزيتون، شريحة دجاج مشوية مع 90 غ من الكينوا و30 غ من جبنة قليلة الدسم.

وجبة حفيفة. كوب من لبن الصويا، حبة كيوي، مربعا شوكولا داكن.

العشاء. قطعة لحم دجاج مشوي، 150 غ من الجزر المشوي، 60 غ من جبنة قليلة الدسم، ملعقتا طعام من شراب الفواكه. وبعد خسارة الوزن بسبب اتباع هذا الرجيم يجب اعتماد نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.



