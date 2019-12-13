دراسة تؤكد أن حفظ التوابل الخاطئ يحولها إلى سموم

أكدت دراسة أمريكية حديثة أن التوابل تعد مصدرًا للتسمم إذا ما تم حفظها بشكل خاطئ.

من جهتها قامت إدارة العقاقير والأغذية الأمريكية بدراسة عن التوابل وجدت أنها مصدر قوي للتسمم الغذائي والإصابة ببكتريا السلامونيلا التي تسبب التسمم.

و بكتيريا "السلامونيلا " هي إحدى الكائنات الحية الدقيقة التي توجد في أمعاء الإنسان والحيوان ، وتنتقل من براز الإنسان أو الحيوان المصاب إلى الإنسان أو غيره من الحيوانات السليمة .

وقالت الدراسة أن هناك أربعة أنواع من التوابل التي من الممكن أن يتعرض الإنسان لبكتيريا السلامونيلا من خلالها وهى : (الفلفل الأسود ، الزعتر ، الكركم ، الأوريجانو ) .

ولمواجهة الأمر حذر الباحثون من شراء كميات كبيرة من التوابل لأنها أكثر عرضة للتلوث ، وخاصة إذا تم شراءها بالجملة، وأنه لابد من التأكد من مدة الصلاحية، فتناول توابل منتهية الصلاحية يؤدي لتأكسد المادة الكيميائية الموجودة داخل العشب ، مما يتسبب في إنتاج مواد كيميائية تعبر إلى الكبد وتسبب سرطانات.

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وعن تخزين تخزين التوابل في المنزل ، لابد أن يتم حفظها في مكان بارد ومظلم ، ولا يجب وضعها في المطبخ تحت درجة حرارة عالية وخاصة فوق البوتاجاز ، كما أنه يجب الاحتفاظ بالتوابل دون طحنها لأن هذا يحافظ عليها لفترات أطول ، ولا يجب طحنها إلا قبل استخدامها مباشرة ، ويجب أن لا تظل لأكثر من أسبوعين مطحونة.

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