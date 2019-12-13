شكرا لقرائتكم خبر عن لخفض ضغط الدم بدون أدوية.. عليك بهذه الأطعمة والمشروبات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

لا يتخلى الكثير من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضغط الدم، عن مراجعة الأطباء وتناول الأدوية من أجل تحسين مستويات الضغط سواء المرتفع أو المنخفض.

غير أن هناك عددا من الأطعمة والمشروبات يمكن أن تكون بديلا جيدا لهذه الأدوية، وقد أورد موقع “نيتشر نيوز” الأمريكي قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تخفض ضغط الدم طبيعيا وهي:

1-الخضراوات الورقية

كالجرجير والسبانخ وأوراق اللفت والشمندر، لأنها تحتوي على الكثير من البوتاسيوم، الذي يلعب دورا طبيعيا في تخفيض ضغط الدم، ومساعدة الكليتين في التخلص من الصوديوم الزائد، واحتوائها على المغنسيوم الذي يساهم في توسيع شرايين الدم.

2- الفاصولياء والعدس

وهما من أهم مصادر البوتاسيوم والمغنسيوم، اللذين يساهمان في توسيع شرايين الدم وخفض الضغط.

3- التوت

وهو غني بالبوليفينولات وفيتامين (C) اللذين يساعدان على محاربة الالتهابات في الشرايين، فتناول التوت مرتين يومياً على مدى شهرين يساهم في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بدرجة خفيفة من ارتفاع ضغط الدم، ويدخل ضمن هذا التصنيف الفراولة والتوت الأزرق.

4- زيت الزيتون

لكونه يعد من العناصر المهمة التي تساعد على خفض ضغط الدم لما يحتويه من عناصر مغذية.

5-عصير الشمندر

تناول هذا العصير بانتظام يساعد على التحكم بضغط الدم، لاحتوائه على النترات بالإضافة لغناه بالبوتاسيوم والمغنسيوم.

6-سمك السلمون

Advertisements

لاحتوائه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية (أوميغا 3)، والتي تساعد على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

7- مشروب الكركديه

وهو مشروب مهم لأنه يحسن تدفق الدم ويقلل خطر الإصابة بالأمراض القلبية.

8- الشوفان

لكونه يحتوي على نوع خاص من الألياف يعرف بـ”بيتا جلوكان”، يساعد على خفض ضغط الدم.

9- الفستق

حيث ذكرت دراسة نشرتها مجلة Hypertension أن تناول الفستق لمرة واحدة يساهم بخفض ضغط الدم لـ4,8 درجة.

11-عصير الرمان

تناول 140 إلى 312 غراما من عصير الرمان يوميا يساعد في خفض ضغط الدم.

12- بذور الكتان

لكونها غنية بالألياف وتساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ويتم طحنها وإضافتها للعصائر.

13- الشوكولا الداكنة

وهذا النوع معروف بأنه غني بـ”البوليفينولات” التي تساعد على خفض ضغط الدم بنقطتين في المتوسط.

14- الثوم

لاحتوائه على مركب “الأليسين” المسؤول عن خفض ضغط الدم، ويفضل تناول الثوم نيئا وليس مطهواً.