شكرا لقرائتكم خبر عن افحص واطمن.. طرق للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وفقا لوزارة الصحة فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت وزارة الصحة لدولة عمان بعض النصائح الهامة للأشخاص بعد سن الأربعين، وهي طرق اكتشاف إذا كانوا يعانون من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والكولسترول والسمنة، ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم الأشياء التي تقوم بها وزارة الصحة لدولة عمان لمواطنيها للحفاظ على صحتهم.



اكتشاف الامراض المزمنة في عمان

أكدت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة لدولة عمان أنه بعد بلوغ الأشخاص لسن الأربعين عليهم اكتشاف حقيقة إصابتهم ببعض الأمراض المزمنة، كمرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الوزن أي السمنة، وقصور الكلى، وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

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وتتم خطوات الفحص عن الأمراض المزمنة بالتالي، الحجز في أقرب مؤسسة صحية، وقبل اجراء التحليل يجب الصيام قبل القيام بإجرائه لمدة لا تقل عن 8 ساعات، وسيتم خلال الزيارة القياس نسبة ضغط الدم، والسكر، ومعرفة الطول والوزن الأمثل.



اطمن وافحص

كما يتم خلال هذه المتابعة قياس نسبة الكولسترول، والكرياتنين في الدم، وأخذ عينة من البول لمعرفة نشاك الكلي، وهل أنها تعاني بالفعل من مشاكل أم لا.