دراسة تكشف المخبأ السري للدهون وتراكمها في مكان لا تتوقعه

دراسة جديدة كشفت عن مكان غير متوقع لتراكم الدهون في جسم الإنسان، وهو خلايا الرئة ومجاريها الهوائية لدى من يعانون من البدانة، وهو أمر لم يكن مؤكداً علمياً من قبل.

فريق البحث قدّم تفسيراً لارتباط الربو والبدانة من خلال الأدلة التي وفرتها الدراسة، حيث تلعب هذه الدهون دوراً في إثارة أعراض الربو، وكان الربط بين مشكلتي الربو والبدانة معروفاً لكن لم تكن التفسيرات العلمية كافية لفهم العلاقة بينهما.

الدراسة الجديدة أوضحت أن الدهون يمكن أن تتراكم داخل قنوات الهواء في الرئة، وأن تركيبة هذه المسالك الهوائية تتغير نتيجة لذلك، ويؤدي هذا التغير إلى مشاكل في التنفس لدى من لديه وزن زائد أو بدانة.

الدراسة التي أجريت في مستشفى تشارلز جاردنر بأستراليا اعتمدت على فحص 52 رئة تم التبرع بها بعد وفاة أصحابها، وكشفت الفحوصات لأول مرة عن وجود دهون داخل الرئة، وهو أمر لم يكن مؤكداً علمياً من قبل.

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فريق البحث لاحظ أنه كلما زاد وزن الإنسان كلما زادت الدهون المتراكمة داخل الرئة، وتزايدت الالتهابات في أنسجة خلايا الرئة ومسالكها الهوائية، وهو ما يزيد من سُمك هذه القنوات، ويعيق دخول وخروج الهواء، ويفاقم أعراض الربو.

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