طرق تقوية النظر والحفاظ عليه

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العين الإخباريةالخميس 2019/12/12 07:01 م بتوقيت أبوظبي
ينبغي الحفاظ على النظر منذ الطفولة
من الضروري الحفاظ على صحة العين منذ الطفولة حتى لا يصاب الإنسان في المستقبل بضعف النظر، وقد يصاب الإنسان بضعف النظر نتيجة العديد من العادات الخاطئة التي تتسبب في حدوثه، وفيما يلي نتعرف على أهم العادات التي تؤدي إلى ضعف النظر، وطرق تقوية النظر وتجنب الإصابة بضعف النظر.
طرق تقوية النظر:
1. الحفاظ على صحة العين
حتى يتم الحفاظ على النظر من الضعف يجب الحرص على عدم إجهاد العين والحفاظ على صحتها، وهذا من خلال عدم المكوث أمام شاشات التلفاز والحاسوب لفترات طويلة خلال اليوم أو السهر لفترات طويلة، مع الحرص على نظافة العين بشكل دائم واللجوء إلى الطبيب في حالة إصابة العين بإحدى المشكلات مثل الاحمرار أو الألم وغيرها.
2. النوم الجيد
يعد النوم الجيد وسيلة جيدة للحفاظ على صحة العين من الإصابة بالأمراض المختلفة، وهذا لأنه يساعد على راحة العين، والجدير بالذكر أن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يؤثر بشكل سلبي على صحة العين مما يصيبها بضعف النظر، ولهذا يجب الحصول على حوالي 8 ساعات نوم يوميا خلال فترة الليل.
3. تناول الطعام الصحي
يجب الحرص على تناول الطعام الصحي الذي يساعد على تقوية النظر مثل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين أ ومنها الجزر واليقطين والبطاطا الحلوة والفلفل الأصفر، وأيضا الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 مثل البيض والتوت والأسماك وخاصة سمك السلمون.
4. ممارسة الرياضة
الحرص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر يساعد على تقوية النظر وتجنب الإصابة بضعف النظر، حيث إن الرياضة مفيدة للجسم بشكل عام وتساعد على عمل تنشيط الدورة الدموية، وعمل أجهزة الجسم بشكل أفضل ومن بينها العين.
5. الحماية من الشمس
حماية العين من الشمس من الأشياء الضرورية حتى لا تصاب العين بضعف النظر، ولهذا يجب ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج حتى يتم الحفاظ على النظر وحماية العين من المشكلات الصحية.
عادات تؤدي إلى ضعف النظر:
- التغذية الخاطئة وتناول الوجبات السريعة وعدم تناول الأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، لها تأثير سلبي على صحة الإنسان بشكل عام، وتسهم أيضاً في ضعف النظر.
- إجهاد العين من خلال السهر لفترات طويلة والنظر إلى الشاشات لفترة طويلة يعرض العين إلى الإصابة بضعف النظر بشكل تدريجي.
- الإهمال في نظافة العين مما يعرضها إلى البكتيريا والجراثيم التي تزيد من فرصة الإصابة بالأمراض، مما يضعف النظر في المستقبل.
- ارتداء العدسات اللاصقة بشكل خاطئ أو رديئة النوع من العادات الخاطئة التي تتسبب في الإصابة بضعف النظر والكثير من أمراض العيون.
- عدم ارتداء النظارة الطبية التي يصفها الطبيب عند الإصابة بأحد أمراض العيون يتسبب في الإصابة بضعف النظر.
- عدم الاهتمام بعلاج بعض الأمراض التي تتسبب في ضعف النظر مثل مرض السكري والأنيميا وكلها تزيد من فرصة الإصابة بضعف النظر.
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