شكرا لقرائتكم خبر عن 7 خطوات لقياس معدل السكري في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قال أطباء متخصصون إن هناك سبع خطوات لو اتبعها مريض السكر في قياس معدل السكر منزلياً لتجنب الكثير من الأعراض الصحية، وفصلوا هذه الخطوات كالتالي: 1 تأكد أن شريط الفحص متوافق مع الجهاز. 2 أدخل الشريط في مكانه بشكل صحيح. Advertisements 3 أدخل رمز المعايرة في كل مرة فحص. 4 تأكد من الأشرطة غير منتهية الصلاحية. 5 تأكد من سحب كمية دم كافية للفحص. 6 طابق نتائج جهازك مع فحص المختبر. 7 حافظ على نظافة الجهاز بعد الاستخدام.

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