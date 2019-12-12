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شكرا لقرائتكم خبر عن هل الضوء يخفف عنك أعراض الاكتئاب؟ والان مع التفاصيل
الخميس 12 ديسمبر 2019
كشفت دراسة كنديَّة صدرت حديثاً أنَّ العلاج بالضوء الذي يستخدم منذ وقت طويل لتحسين الحالة المزاجية لمن يشعرون بالكآبة، عندما يكون النهار قصيراً وتغيب عنه الشمس، يمكن أن يعالج أيضاً حالات الاكتئاب غير الموسمية.
وأوضح ريمون لام من جامعة كولومبيا البريطانية، أنَّ هذه الدراسة التي تتضمن مقارنة بين العلاج بالضوء والعقاقير معاً، وبين الضوء وحده، هي الأولى من نوعها بين الدراسات، التي بيَّنت أنَّ العلاج بالضوء وحده فعَّال.
وفي حين أنَّ كثيرين من مرضى الاكتئاب يمكن علاجهم بالعقاقير أو بأساليب الطب النفسي، فإنَّ مثل هذه الخيارات لا تصلح للجميع، وأنَّ بعض المرضى لا يلتزمون بالعلاج بسبب الآثار الجانبية أو عوامل أخرى تتعلق بإمكانية الحصول على العقاقير أو تحمُّل أعبائها المادية.
وأضاف ريمون، أنَّ العلاج بالضوء ومضادات الاكتئاب معاً مفيد، لكن بعض المرضى قد يحبذون محاولة العلاج من دون عقاقير أولاً، وقد يختارون العلاج بالضوء.
وشملت الدراسة 122 مريضاً في أربع مجموعات لمدة ثمانية أسابيع. وبعد ثمانية أسابيع، سجلت المجموعة التي عولجت بالعقاقير والضوء معاً أعلى درجات من حيث تراجع أعراض الاكتئاب، وجاءت في المركز الثاني المجموعة التي عولجت بالضوء وحده، ثم المجموعة التي عولجت بالعقاقير فقط في المركز الثالث.
وقال الباحثون إنه على الرغم من أنَّ سبب نجاح العلاج بالضوء غير معروف حتى الآن، لكن ربما كان مبعث ذلك أنَّه أعاد ضبط الساعة البيولوجية في المخ أو الإيقاع اليومي.
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