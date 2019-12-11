دراسة أميركية توضح مميزات زيت الزيتون البكر عند اضافته للنظام الغذائي اليومي

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن إضافة زيت الزيتون البكر إلى النظام الغذائي اليومي تحمي من التدهور العقلي المرتبط بالشيخوخة، الذي يقود إلى نوع من الخرف يسمى “الخرف الجبهي الصدغي”.

الدراسة أجراها باحثون في كلية لويس كاتز للطب بجامعة تمبل الأميركية، ونشرت في العدد الأخير من دورية إيجينغ سل (Aging Cell) العلمية.

وأوضح الباحثون أن تعزيز وظائف الدماغ يعتبر مفتاح تجنب آثار الشيخوخة التي تصيب خلايا الدماغ مع التقدم في العمر.

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ولكشف تأثير زيت الزيتون البكر على خلايا الدماغ، راقب الفريق مجموعتين من الفئران التي كان لديها استعداد وراثي للإصابة بألزهايمر عند الكبر، وتناولت المجموعة الأولى زيت الزيتون البكر، في حين لم تتناول الثانية زيت الزيتون.

وأظهرت النتائج أن إضافة زيت الزيتون البكر إلى النظام الغذائي في مرحلة الشباب، أو فيما يوازي عمر 30 إلى 40 عاما لدى البشر، كان له دور فعال في الوقاية من تراجع الذاكرة وضعف التعلم.

أنسجة المخ

وفحص الباحثون أنسجة المخ لدى الفئران التي تغذّت على زيت الزيتون البكر، ولم يرصدوا مؤشرات على الإصابة بالتدهور المعرفي “لويحات الأميلويد”، وهي بروتينات لزجة تتراكم في مسارات التواصل بين الخلايا العصبية في الدماغ، وبالتالي تعيق التفكير والذاكرة، مما يؤدي إلى الخرف الجبهي الصدغي، وهو ما حدث لدى الفئران التي لم تتغذ على زيت الزيتون.

وعندما كانت الفئران المشاركة في الدراسة في عمر يعادل 60 عامًا عند البشر، انخفض لدى المجموعة التي تناولت زيت الزيتون رواسب بروتينات “تاو” الضارة في الدماغ بنسبة 60%، وكان أداؤها أفضل في اختبارات الذاكرة والتعلم، مقارنة مع المجموعة الثانية.

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وقال قائد فريق البحث دومينيكو براتيك “إذا كان هناك شيء واحد يجب على كل البشر أن يفكروا في القيام به الآن للحفاظ على عقولهم شابة فهو إضافة زيت الزيتون البكر إلى نظامهم الغذائي اليومي”.

وأضاف أن “زيت الزيتون البكر له طعام ممتاز، وهو غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا ويعرف بفوائده الصحية المتعددة، بما في ذلك الوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة”.

ومرض ألزهايمر هو في حد ذاته شكل من أشكال الخرف، ويؤثر بشكل أساسي على منطقة الحصين، وهي مركز تخزين الذاكرة في الدماغ.

في حين يؤثر الخرف الجبهي الصدغي على مناطق المخ بالقرب من الجبهة والأذنين، وتظهر أعراضه عادة بين سن 40 و65 عامًا، وتتضمن تغييرات في الشخصية والسلوك، وصعوبات في اللغة والكتابة، وتدهور الذاكرة في نهاية المطاف، بالإضافة إلى عدم القدرة على التعلم من التجارب السابقة.

وزيت الزيتون البكر هو المستخلص من الزيتون بطرق طبيعية فقط، وفي ظروف حرارية مناسبة، بحيث لا تتغير مواصفات الزيت، ويحتفظ بطعمه الأصلي ورائحته المميزة والفيتامينات الطبيعية

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