شكرا لقرائتكم خبر عن من الذاكرة للإحساس.. اعرف مكونات المخ وكل جزء بيتحكم فى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العقل هو عضو بسيط يحتوى على أجزاء معقدة ومتعددة تعمل مع بعضها البعض ومع المعلومات الواردة من بقية الجسم، تعد وظيفة الدماغ أمرًا ضروريًا لتحسين التفكير والذاكرة والكلام والحركة، فى هذا التقرير نتعرف على مكونات الدماغ وأجزائها، وفقاً لموقع "facty".



المخ

مكونات الدماغ1- الأجزاء الثلاثة من الدماغ

نظرًا لأن أجزاء الدماغ تعمل جميعها معًا لمساعدة البشر على النمو والتعلم ومعالجة تجاربهم، فمن الصعب على أولئك الذين ليس لديهم معرفة متعمقة بعلم الأعصاب أن يتأكدوا من أي جزء من الدماغ مسؤول عن العمل، إلا أن العلماء يتفقون على أن الدماغ يحتوي على 3 أجزاء رئيسية، المخ والمخيخ وجذع الدماغ، والمخ هو الأكبر وينقسم إلى النصف الأيمن والأيسر.

يوجد المخيخ تحت المخ ويساعد في التحكم في التوازن والحركة؛ ويربط جذع الدماغ بقية المخ بالحبل الشوكي وينظم الوظائف الأساسية المتعلقة بالبقاء على قيد الحياة.

2. وظائف نصفي المخ الأيسر والأيمن

عندما يصور الناس الدماغ البشري، فإن المخ هو على الأرجح أكثر ما يتصور، و تنقسم الكتلة الكبيرة إلى نصفي الكرة اليمنى واليسرى اللتين تنضم إليهما هيئة الكالسوم، وهي مجموعة من الألياف العصبية التي يمكنها نقل الرسائل العصبية بين النصفين.

يتحكم نصف المخ الأيمن بالجانب الأيسر من الجسم، ويسيطر نصف المخ الأيسر على الجانب الأيمن من الجسم.

على الرغم من إمكانية وجود بعض التداخل، فإن كل نصف من المخ يقوم بأشياء مختلفة، فنصف المخ الأيسر مسؤولًا عن فهم اللغة واستخدامها عندما نستمع أو نتحدث أو نقرأ أو نكتب بينما يوفر نصف المخ الأيمن وعيًا بالبيئة المحيطة ومواقعنا البدنية.

يلعب كل من نصفي المخ أدوارًا حاسمة في أنواع مختلفة من الذاكرة، ويسمى السطح الكثيف للخلايا العصبية في المخ القشرة.

3. فصوص نصفى الكرة المخية

كل نصف من الكرة المخية يتكون من أربعة فصوص: الأمامي، الصدغي، الجداري، والقذالي، يمكن تقسيم كل فص إلى مناطق متخصصة يعتقد الباحثون أنها ضرورية لأداء وظائف معينة، الفص الجبهي هو المركز الرئيسي للشخصية والحكم والعواطف.

يعتقد العلماء أن المناطق المسؤولة عن الوعي الذاتي والذكاء موجودة أيضًا في الفص الجبهي.

في نصف المخ الأيسر، يوجد الفص الجبهي حيث ستجد منطقة "بروكا"، وهي مجموعة من الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج الكلام.

4- الفص الصدغي يتحكم فى الذاكرة

بالانتقال إلى جانب كل نصف من الكرة المخية، نأتي إلى جانب الفص الصدغي، وهو موقع الخلايا العصبية التي تتحكم في السمع واكتساب الذاكرة، والأضرار التي لحقت بهذه المنطقة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل فى فهم الكلام.

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يحتوي الفص الصدغي أيضًا على أجزاء من الدماغ هامة لفهم المدخلات البصرية ، مثل التعرف على الوجوه وتصنيف الأشياء.

5-الفص الجداري المسئول عن الحواس

الفص الجداري يوجد في الجزء الخلفي العلوي من المخ، وهذا هو المكان الذي يعالج فيه الدماغ المعلومات الواردة من المدخلات الحسية مثل التذوق واللمس والألم ودرجة الحرارة، دمج هذه البيانات الحسية هو ما يساعد الشخص على تفسير البيانات الحسية، فإن الفص الجداري مهم أيضًا للتنقل في العلاقات المكانية ومعالجة الكائنات.



المخ

6-الفص القذالي يتحكم فى الرؤية

يقع الفص القذالي في أسفل المخ وهو مسؤول عن معالجة المعلومات الحسية البصرية من العينين، على الرغم من أن العين تأخذ البيانات المرئية، إلا أن الصورة تتم معالجتها وتفسيرها بالكامل في المخ.

تنتقل إشارات العين على طول العصب البصري، وينتهي بها الأمر في الفص القذالي حيث يشكل الدماغ فهمًا لما تراه العين، يمكن أن يؤدي تلف هذه المنطقة إلى مشاكل بصرية بما في ذلك صعوبة التعرف على الألوان وتحديد الكائنات والقراءة والكتابة.

7- المخيخ مسئول عن الحركة والتوازن

المخيخ هو جزء مهم من الدماغ ويتحكم فى الحركة، التوازن، والحفاظ على وضعية الجسم، يستقبل المخيخ المعلومات الحسية ويستخدمها لتنظيم الحركة، ينتج المخيخ نشاطًا تطوعيًا سلسًا ومتوازنًا ويساعدنا على تعلم مهارات حركية جديدة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الذكريات ، فإن المخيخ يعالج ذكريات المهارة ، والتي هي إجراءات مكتسبة أصبحت شبه تلقائية وتشمل ربط الحذاء، العزف على آلة موسيقية، وركوب الدراجة.

8-جذع الدماغ المسئول عن الوظائف الحرجة

جذع الدماغ هو منطقة مسئولة عن جميع المعلومات من وإلى الجسم يجب أن تمر من خلالها، ينقسم جذع الدماغ إلى ثلاثة أجزاء: النخاع المستطيل، البونس، الدماغ المتوسط.

تعمل هذه الأجزاء الثلاثة معًا للتحكم في بعض الوظائف الأساسية لجسم الإنسان بما في ذلك التنفس ومعدل ضربات القلب وضغط الدم وردود الفعل والبلع، بالإضافة إلى ذلك ، يحافظ جذع الدماغ على الوعي، نظرًا لأن جذع الدماغ يتحكم في الوظائف الأساسية للحياة ، فإن الإصابات في هذه المنطقة يمكن أن تكون مدمرة بشكل خاص.

9- الغدد الصنوبرية والغدة النخامية

بالإضافة إلى كونه مركز الجهاز العصبي البشري، يعد المخ أيضًا لاعبًا مهمًا في نظام الغدد الصماء لأنه موطن الغدد الصنوبرية والغدة النخامية. تنتج الغدة الصنوبرية الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يحفز النوم المستمد من تريبتوفان الأحماض الأمينية الذي يساعد الكائنات الحية على تنظيم إيقاعاتها اليومية.

غالبًا ما تسمى الغدة النخامية "الغدة الرئيسية" لأنها تنظم الغدد الهامة الأخرى في نظام الغدد الصماء بما في ذلك الغدد الكظرية والغدة الدرقية والتناسلية، تفرز الغدة النخامية هرمونات مهمة لنمو العظام والعضلات.

10- تحت المهاد: ربط الجهازين العصبي والغدد الصماء

ما تحت المهاد هو أحد "الهياكل العميقة" للدماغ، يقع هذا الجزء بحجم اللوزة بالقرب من قاعدة الدماغ ويتواصل مع كل من جذع الدماغ والقشرة. على الرغم من صغر حجمه، إلا أن ما تحت المهاد هو سيد الجهاز العصبي اللاإرادي، حيث يقوم بتنسيق العديد من الوظائف الحيوية بما في ذلك درجة حرارة الجسم والعطش والجوع والنوم والاستجابات العاطفية.

من خلال إفراز الهرمونات العصبية والناقلات العصبية ، فإنه يتحكم أيضًا في نشاط الغدة النخامية، التي تربط بين الجهاز العصبي ونظام الغدد الصماء.