شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن لمرضى السكر الحفاظ على نسبته فى فصل الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند تعرض مرضي السكر لانخفاض درجات الحرارة يتسبب ذلك فى تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية، كالإصابة بنزلات البرد الشديدة، نتيجة لتعرضهم والإصابة بضعف فى الجهاز المناعي للجسم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل وأهم النصائح التي يجب القيام بها من قبل مرضى السكر للحد من تعرضهم لأى مشاكل صحية خلال فصل الشتاء، وذلك وفقا لموقع "HEALTH".

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي يساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة السكر بالدم، والحد من تعرضه للارتفاع بشكل كبير، كما أنه يقوى الجهاز المناعى بشكل كبير، ويقلل فرص الإصابة بنزلات البرد، لذ عليك تناول البرتقال والليمون والكيوي.

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- الاهتمام بنوعية الطعام المتناول يعد من الحيل الجيدة التى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على نسبة السكر بالدم، لذا على مريض السكر خلال فصل الشتاء الإكثار من تناول السلطة الخضراء والخضراوات، والاهتمام بنوعية الطعام المتناول.

- على مريض السكر الاهتمام بالملابس خلال فضل الشتاء، فيجب ارتداء الأحذية الشتوية، والملابس الشتوية، ولذا لتدفئة الأطراف من التعرض للإصابة بالبرودة الطقس.

- من أهم النصائح التى يجب علي مريض السكر القيام بها، هو ممارسة الرياضة بشكل يومى فهى من الحيل الجيدة التى تساهم فى الحد من التعرض لأى مشاكل صحية كانخفاض نسبة السكر بالدم.