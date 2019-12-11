اسباب الصداع النصفي عديدة منها كثرة النوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصداع النصفي عادة ما يكون ألمًا شديدًا على أحد جانبي الرأس، وهو أكثر شيوعاً عند النساء، ومعظم المصابين بالصداع النصفي يشعرون بالألم في الجبهة أو خلف عين أو أذن واحدة، كما يسبب الغثيان والقيء وحساسية للضوء والصوت، فى السطور التالية نتعرف على اسباب الصداع النصفى، وفقاً لموقع " womenshealth".



اسباب الصداع النصفى

الصداع النصفى

الصداع النصفي يمكن أن يبدأ في أي وقت من اليوم، رغم أنه يبدأ غالبًا في الصباح وقد يستمر الألم لعدة ساعات أو حتى يوم أو يومين.

بعض الناس يصابون بالصداع النصفي مرة أو مرتين في الأسبوع، وآخرون يصابون به مرة واحدة فقط أو مرتين في السنة.

في معظم الأحيان، لا يشكل الصداع النصفي تهديدًا لصحتك العامة، لكن نوبات الصداع النصفي يمكن أن تتداخل مع حياتك اليومية.

لا نعرف ما الذي يسبب الصداع النصفي، ولكن بعض الأشياء أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون منها:

-في أغلب الأحيان ، يؤثر الصداع النصفي على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 55 عامًا.

-الصداع النصفي غالبا ما يصبح أقل حدة وأقل تواترا مع تقدم العمر.



الصداع النصفي

اسباب الصداع النصفي

السبب الدقيق للصداع النصفي غير مفهوم تمامًا، حيث يعتقد معظم الباحثين أن الصداع النصفي يرجع إلى تغيرات غير طبيعية في مستويات المواد التي يتم إنتاجها بشكل طبيعي في المخ.

عندما تزيد مستويات هذه المواد الكيميائية، فإنها يمكن أن تسبب التهاب، ثم يؤدي هذا الالتهاب إلى تضخم الأوعية الدموية في المخ والضغط على الأعصاب القريبة، مما يسبب الألم.

كما تم ربط الجينات بالصداع النصفي، قد يكون لدى الأشخاص الذين يصابون بالصداع النصفي جينات غير طبيعية تتحكم في وظائف بعض خلايا الدماغ.

يعرف الخبراء أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي يتفاعلون مع مجموعة متنوعة من العوامل والأحداث، ويمكن أن تختلف هذه العوامل من شخص لآخر ولا تؤدي دائمًا إلى الصداع النصفي.

قد تنتج نوبات الصداع النصفي عن عدد من الأسباب:

-قلة النوم أو كثرة النوم.

-تخطي وجبات الطعام.

-أضواء ساطعة أو ضوضاء عالية أو روائح قوية.

-تغير الهرمونات خلال الدورة الشهرية.

-التوتر والقلق، أو الاسترخاء بعد الإجهاد.

-التغيرات المناخية.

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-الكحول.

-الكافيين (أكثر من اللازم أو التوقف عن شربه).

-الأطعمة التي تحتوي على النترات ، مثل الهوت دوج واللحوم المصنعة.

-الأطعمة التي تحتوي على (الجلوتامات أحادية الصوديوم) ، وهي نكهة محسّنة في الأطعمة السريعة والمرق والتوابل.

-الأطعمة التي تحتوي على تيرامين ، مثل الأجبان القديمة ، ومنتجات الصويا، والنقانق الصلبة، والأسماك المدخنة.

- سكر الدايت الذى يحتوى على مادة الأسبارتام.

-لتحديد مسببات الصداع النصفي لديك، احتفظ بمفكرة عن أسباب الصداع واكتب:

-الوقت من اليوم الذى تصاب فيه بالصداع.

-أين كنت وماذا كنت تفعل عندما بدأ الصداع النصفي.

-ما أكلته أو شربته قبل 24 ساعة من نوبة الصداع.

- تحدث مع طبيبك حول ما الذي يسبب الصداع للمساعدة في العثور على العلاج المناسب لك.



اسباب الصداع النصفي

اسباب الصداع النصفي والاجهاد

اسباب الصداع النصفى يمكن أن تشمل الاجهاد والتوتر، حيث يمكن أن تؤدى أحداث مثل: الزواج، الانتقال إلى منزل جديد، أو إنجاب طفل يمكن أن تسبب التوتر، لكن الدراسات تظهر أن الضغوط اليومية - وليس تغيرات الحياة الرئيسية - تسبب الصداع.

من المهم توفير الوقت لنفسك وإيجاد طرق صحية للتعامل مع التوتر. بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في منع أو تقليل التوتر تشمل:

-تناول الأطعمة الصحية.

-كن نشيطًا (أفضل 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع).

-ممارسة تمارين الاسترخاء.

-الحصول على قسط كاف من النوم.

-حاول معرفة الأسباب التي تجعلك تشعر بالتوتر.