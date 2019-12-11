خطوات لحماية الأيادى الحساسة و علاجها من الجفاف..

تعد مشكلة جفاف الأيدي أمراً شائعاً، ولكنها لا تُعتبر حالةً خطرةً، وفي معظم الحالات يُعزى جفاف اليدين لأسباب معينة مثل: الظروف البيئية القاسية، والتعرض للمواد الكيميائية، وغسل اليدين بشكل متكرر، وبعض الحالات الطبية أيضا تُسبّب جفاف اليدين، وهناك طرق عديدة تُمكنّنا من الوقاية من جفاف اليدين، خصوصا العلاجات الطبيعية التي ترطب اليدين، وتحافظ عليها ناعمة.

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