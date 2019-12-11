المقادير 400 x جرام لوز (محمص ومجروش)

250 x جرام شيكولاتة

250 x جرام شيكولاته بيضاء

250 x جرام زبيب

6 x معلقة كبيرة زيت ذرة الطريقة: نقوم بعمل حمام ماء دافيء للشيكلاتة السوداء وعندما تسيح نضيف 3 ملاعق زيت ونصف كمية الزبيب واللوز المجروش.

نكرر العملية مع الشيكولاتة البيضاء.

يؤخذ الخليط بواسطة ملعقة صغيرة ويوضع مباشرة في الاكياس الورقية، وتزين اكياس الشوكولا السوداء بخطوط من الشوكولا البيضاء والعكس في اكياس الشوكولا البيضاء. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كب كيك الشيكولاتة بجوز الهند تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك المشمش والزبيب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حلوى اللوز والشيكولاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.